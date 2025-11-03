神戸の絶景と共に、五感が喜ぶ新たな食体験、「神戸北野テラス」にて楽しむ「世界一の朝食」

神戸を代表する都市型オーベルジュホテル「神戸北野ホテル」が手がける、2023年12月2日に新しく誕生したレストラン＆バー「神戸北野テラス」。窓からは、神戸の街を一望できるパノラマが広がり、西は淡路島から東は和歌山まで、山頂ならではの鮮やかな新緑や紅葉など、自然が織りなす山の景観は北野テラスならでは。五感が喜ぶ新たな食体験をお楽しみいただけます。

神戸北野ホテルの総料理長•山口浩氏「世界一の朝食」

神戸北野ホテルの総料理長・山口浩氏が、フランス料理界の重鎮ベルナール・ロワゾー氏から受け継ぎ、フランスから持ち帰った「世界一の朝食」 （要予約）、新しい食材を取りいれるなど、時代の流れと共に、現在も進化を続けている特別な朝食です。

この極上の朝食を味わえるのは日本で唯一、神戸北野ホテルと神戸北野テラスのみです。

カラフルなグラスに入った、飲むサラダ

テーブルに運ばれてくる瞬間から、ときめきが始まります。カラフルなグラスに入った、日替わりの旬の野菜やフルーツを低速ミキサーで搾った「飲むサラダ」、身体を心地よく、目覚めさせ、栄養もしっかり摂れ酵素たっぷり！

素材や味にこだわった種類豊富なパン

サクサクと軽い食感の「クロワッサン」や「パン・オ・ショコラ」、フィナンシェなど、素材や味にこだわったパンと一緒に、トマト・パセリ・プレーンのバターとフルーツのフレッシュな味わいで仕上げた、生コンフィチュール、たっぷりとパンに塗っていただけます。

「世界一の朝食」はお写真映えもバッチリ

小粒のタピオカを甘く炊き、丹波の黒豆、ドライフルーツやナッツのポリポリとした食感、香ばしい、ほうじ茶の香り、別添えのグラノーラをかけることで、二度楽しめる異なる食感と味わいを堪能できます。

窓から望む自然豊かな神戸の街並み

伝統的な味と香りを化学的手法で抽出した「一番だし」や、パンに巻いてたっぷりのバターをのせていただく「ジャンボンブランと生ハム」、丹波・但馬の乳牛の低温殺菌牛乳と自家焙煎コーヒー、ミルクとコーヒーの割合を自分好みで楽しむヨーロピアンスタイルな「カフェ・オ・レ」を楽しみました。

開放感溢れる広々とした店内

カフェタイム限定で楽しめるテラス席

カフェタイム限定で、テラス席にてドリンクをお楽しみいただけます。登山中にほっと一息、ビールやシャンパン、コーヒーなどのドリンクをご用意！新登場「飲むサラダ4種のジェラート」もテイクアウト可能！ホテルの味わいを自宅にてお楽しみいただけます。

MERCER bisのクリスマス限定シフォンケーキ！2種類の贅沢な味わい

身体も喜ぶ、美食と安らぎのひとときを。

「プレジデンシャルツイン」、扉をあけると広々とした空間、英国調の優雅な客室は、一部屋毎にお部屋の仕様が異なり、入ったお部屋はホテルで一部屋だけの特別な空間、オシャレなインテリアはどちらも上品で、お写真を撮りたくなるような素敵なお部屋

「プレジデンシャルツイン」

「神戸北野ホテル」は、北川景子さんの写真集のロケ地としても知られ、全国から聖地巡礼に訪れる人々も多い、神戸を代表するホテルです。

サプライズプロポーズプランやフォトウェディングプランなどの宿泊プランも手がけられており、記念日などにもぴったりです。





神戸北野テラス（KOBE KITANO TERRASE）

兵庫県神戸市中央区神戸港地方口一里山

TEL078-894-3200

朝食・ランチ・ディナー

神戸北野ホテル

神戸市中央区山本通3丁目3番20号

TEL078-271-3711

ランチ・ディナー・宿泊