【同居なのに町内会費は2軒分！？】期限付きの同居なら…「悪くないかも？」＜第2話＞#4コマ母道場

何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？

第2話　二世帯仕様



【編集部コメント】

義実家はもともと二世帯用の間取りになっていて、同居したとしてもそれなりにプライベートを保てるよう。初めての出産や育児を控えているという不安も、カリンさんにとっては同居の決め手になったのですね。お義母さんもこのままずっと一緒に住んでほしいというわけでもなさそうですし、期限付きの同居ならば好条件に思えるかもしれません。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・井伊テレ子