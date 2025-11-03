ファッションモデル・タレントとして活躍する「くみっきー」こと舟山久美子が10月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第2子となる女の子を出産してから1年経ったなかで、本当に買ってよかったと思えるベビー用品を紹介した。

舟山は第1子出産時にもおすすめのベビー用品を紹介する動画を投稿しており、「参考になった」という声が多く寄せられたという。今回の動画でも多くのアイテムを紹介しており、例えばRichellの「ひんやりしないおふろマットR」（参考価格4400円）の便利さは、第2子ならではの理由があると説明。第1子のお兄ちゃんをしっかりケアしてあげるためにも、お風呂の時間は手早く済ませたい。そこで、衛生的で水切りも楽、しかも軽いこのマットが役に立っているそうだ。

また、最近トレンドになっているアイテムとして、韓国メーカー・YuunySleepの枕（参考価格15400円）も紹介。赤ちゃんがぐっすり寝てくれると評判のお昼寝グッズで、同時期に出産した周りのスタッフに勧められて購入したそう。生後3カ月くらいからベッドで長く寝てくれなくなり、自分が休むタイミングを取るのが難しくなってきたなかで、スケジューリングが楽になったアイテムだと説明していた。

他にも多くのアイテムが実感を込めて紹介されており、今回の動画もブックマークしておく視聴者が多そうだ。コメント欄には「参考になります！」「かわいいしやさしいおかあさんですね」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）