『RMX DD』がFW部門で4位！ 15年振りにFWを替えた女子プロとは？【FW売り上げランキング】
FW部門のトップ3は、9月以降ほとんど変わることなく、1位が『G440』、2位が『ゼクシオ13』、3位が『ゼクシオ13レディス』という状況が続いている。そんな中で今週4位に入ってきたのが、ヤマハの『RMX DD』。ドライバー部門でも『RMX DD-2』が3位に入っており、ウッド部門では順調なスタートを切った。PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに、店舗での反応を聞いた。
【写真】『RMX DD』FWの顔を名器『RMX VD』FWと比較してみた
「ヤマハはドライバーとFWをまとめて購入する人もかなりいます。最初にドライバーを試打して購入した人が、3番ウッドや5番ウッドも試打をして気に入るケースが多いですね」『RMX DD』のFWの評価は？「打球が上がりやすくて、キャリーが出るという印象ですね。『RMXシリーズ』はアスリート系のブランドですが、今までの『RMX』よりも打ち出しが高くなっているので『FWで打球が上がらない』と悩んでいた人にとって、打ちやすいクラブに仕上がっていると思います」新作の『RMX DD』FWはベテランの女子プロからも評価が高い。有村智恵は「出産後、3番ウッドが上がらなくなったのですが、今回のクラブは球の上がりが良くてキャリーが出せる」とコメント。さらに中村香織は「打球が強すぎず、グリーンを狙っていけるので15年ぶりくらいにFWを替えることができました」と語っている。ヤマハは以前多くの女子プロが使用していた『RMX VD』FWを生み出した実績がある。新作FWが今後もトップ5をキープすることができるか注目だ。【FW売り上げランキング トップ3】1位 ピン G440 MAX2位 ダンロップ ゼクシオ133位 ダンロップ ゼクシオ13レディス※データ提供：矢野経済研究所、10月20日〜10月26日のデータ◇ ◇ ◇人気FWを調査。関連記事『HS40m/s以下だと、3Wと5Wの飛距離が同じ？ 3Wはいらないの？【最新5W32本を試打】』で詳細をチェックできる。
