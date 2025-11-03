1800万円獲得の仲村果乃が16人抜き 佐久間朱莉は大台2億突破目前【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第32戦「樋口久子 三菱電機レディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】出ました、シブコスマイルです
今大会でツアー初優勝を挙げた仲村果乃が賞金1800万円を獲得。今季通算は5581万3071円で、16人抜きとなる16位にジャンプアップした。ランキング1位の佐久間朱莉はトータル10アンダー・7位タイに入り、300万円を加算。通算1億9884万1767円で大台2億突破が目前となった。2位以下は神谷そら（1億2478万6666円）、河本結（1億2271万2772円）、菅楓華（9668万4243円）、高橋彩華（9544万4802円）と続いている。トータル9アンダー・10位タイの西村優菜は189万円あまりを獲得。トータル8アンダー・13位タイに入った渋野日向子は159万円を手にした。
