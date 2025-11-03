ロッテは３日、来季のコーチングスタッフを発表。新たに小林宏之氏が１軍投手コーチに就任することが決まった。

小林氏は２００５年、０９年と２度のリーグ優勝に貢献。阪神や独立リーグでプレーし、引退後の２０１８年からマリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチを努めていた。

背番号は７１に決まり、小林氏は「まずはまたサブロー監督と一緒に勝利を目指して戦えることを嬉しく思います。そして選手の皆様が高いモチベーションでマウンドに上がれるようにサポートしていきたいと思います。そのためにも沢山、選手と会話をしながら選手のいい状態を作っていけたらと思います。守り勝つことが出来るチーム作りのために精一杯、頑張ります」と球団を通じてコメントした。

以下、コーチングスタッフ一覧。

【１軍】

監督・サブロー（４９）、背番号「８６」

ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ・光山英和（５９）、背番号「９０」

チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ・西岡剛（４１）、背番号「７７」。

チーフ内野守備走塁コーチ・松山秀明（５８）、背番号「８０」

投手コーチ・黒木知宏（５１）、背番号「８４」

投手コーチ・小林宏之（４７）、背番号「７１」打撃コーチ・栗原健太（４３）、背番号「８８」

バッテリーコーチ・江村直也（３３）、背番号「７６」

内野守備走塁コーチ・根元俊一（４２）、背番号「８７」

外野守備走塁コーチ・伊志嶺翔大（３７）、背番号「７４」

【２軍】

監督・福浦和也（４９）、背番号「７０」

投手コーチ・大隣憲司（４０）、背番号「７８」

投手コーチ・松永昂大（３７）、背番号「７９」

投手コーチ・美馬学（３９）、背番号「８１」

育成投手コーチ兼投手コーチ・南昌輝（３６）、背番号「８５」

打撃コーチ・堀幸一（５６）、背番号「７５」

打撃コーチ・細谷圭（３７）、背番号「８２」

バッテリーコーチ・金澤岳（４１）、背番号「７３」

内野守備走塁コーチ・三木亮（３４）、背番号「７２」

外野守備走塁コーチ・諸積兼司（５６）、背番号「８３」

【コーディネーター】

１軍投手コーディネーター・建山義紀（４９）

２軍投手コーディネーター・川井貴志（４９）

打撃コーディネーター・矢沢大智（２６）

守備コーディネーター・小坂誠（５２）