※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

たくろうは彼女のちはると同棲を始めるが、一緒に暮らし始めて早々に彼女とその家族の常識がおかしいことに気づく。さらにふたりで計画していた旅行をちはるがお金がないため行けないと言い出したことをキッカケに、実家に毎月10万円仕送りしていることが発覚。たくろうは距離を置こうと告げるのだった。別れたくないちはるは動転するが、そんな時母親から仕送りを増やしてと言われ、初めて家族に嫌悪感を抱くが…。



■悪いのは両親！

■再びメッセージが！■言葉が出ない…！たくろうは、本当にちはるのことが好きで、彼女との未来を真剣に考えているんですね…。そして、悪いのはちはるの両親で、彼らからちはるを守らなければと強い使命感に駆られるのでした。一方、ちはるには母親から来月の仕送りを増やしてほしい理由が告げられて…。なんと偶然にも、たくろうとちはるが旅行先として考えていた箱根に、ちはるの両親も娘が一生懸命働いて得たお金で旅行しようと考えていて…!?彼氏との初めての旅行をキャンセルしてまで、というか彼氏との関係を壊してまで、家族を旅行に行かせるの…？(神谷もち)