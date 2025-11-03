¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡È¸¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ¡Ö³Î¤«¤Ë²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤³¤Ü¤ìµå²ó¼ý¢ªÄ¶ÎäÀÅ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤¹¤â¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 3¡Ý2 ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ë¥Ö¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¡È¸¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç¼éÈ÷¤ò°ú¤Îö¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬È¯³Ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ë¥Ö¤ÈÂÐÀï¡£²ø²æÌÀ¤±¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤â¡¢2¡¼1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ63Ê¬¤ËMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤È¤Î¸òÂå¤Ç±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È66Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤¿µ×ÊÝ¤¬Áê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢MF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÃæ±û¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤Ø¤ÈÍÂ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥ì¡¼¥ë¤Ï±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤òGK¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó¤¬ÃÆ¤¯¡£°î¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿µ×ÊÝ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éMF¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÄ¹Ã«Àî¥¢¡¼¥ê¥¢¥¸¥ã¥¹¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÎäÀÅ¤Ë¤³¤³¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¥¿¥±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤º¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤ëÆ°¤¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÃ¥¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ÊÀÞ¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤ÊÁªÂò¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·µ×ÊÝ¤¬¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVAR¤¬²ðÆþ¡£¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¡Ö¤¢¡¼³Î¤«¤Ë²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡¼¡×¡Ö¥¿¥±¤Þ¤¿¤â¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤é¤º¡×¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¡©¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸åÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬3¡¼2¤Ç¥Ð¥¹¥¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë