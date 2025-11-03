藤田朋子、“姉”との仲良し2ショットに反響「うわー素敵です！」「お2人ともホントにお綺麗です〜」「ほんとうの姉妹みたい」 ドラマ『渡鬼』新作で野村真美と再共演
俳優の藤田朋子が11月1日、自身のインスタグラムを更新。「お姉ちゃんとの写真もアップしとこっと」とつづり、TBS系長寿ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』の令和版の新作で久々に共演する俳優・野村真美との“再会”2ショットを披露した。
【写真】「うわー素敵」「お2人ともホントにお綺麗」姉妹を演じる藤田朋子＆野村真美の2ショット
1990年にスタートした『渡る世間は鬼ばかり』は、橋田壽賀子さん脚本による家族の絆を描いた心温まるホームドラマ。1年間にわたる長期シリーズや単発のスペシャル版など、これまでさまざまなスタイルで放送されてきた。
このたび、BS-TBSで12月20日・20日に放送されるのは「橋田壽賀子先生が生きていたら現代をどのように描くか？」をコンセプトにしたAIを活用したプロジェクト第2弾。21年に95歳で亡くなった橋田さんに代わり、“AIと人間の協働”で作り上げる新作となる。
先月29日の投稿では、藤田演じる長子の娘・日向子役の大谷玲凪との2ショット披露していたが、この日は長子の姉で5人姉妹の4女・葉子を演じる野村との仲むつまじい2ショットを公開。「意外と名前の漢字を知らない人が多い」と明かし、登場キャラクターの名前の由来について「#本間長子 #長月生まれ」「#大原葉子 #葉月生まれ」と説明していた。
コメント欄には「うわー素敵です！」「お2人が揃うと葉子さん、長子さんの表情になられていますね。ずっと変わらず素敵でいらっしゃる」「お2人ともホントにお綺麗です〜」「ほんとうの姉妹みたい」「1日何本も渡鬼再放送を録画しては見るを何年もやってきたのですごーく楽しみです」などの声が寄せられ、新作放送への期待感が高まっている。
【写真】「うわー素敵」「お2人ともホントにお綺麗」姉妹を演じる藤田朋子＆野村真美の2ショット
1990年にスタートした『渡る世間は鬼ばかり』は、橋田壽賀子さん脚本による家族の絆を描いた心温まるホームドラマ。1年間にわたる長期シリーズや単発のスペシャル版など、これまでさまざまなスタイルで放送されてきた。
先月29日の投稿では、藤田演じる長子の娘・日向子役の大谷玲凪との2ショット披露していたが、この日は長子の姉で5人姉妹の4女・葉子を演じる野村との仲むつまじい2ショットを公開。「意外と名前の漢字を知らない人が多い」と明かし、登場キャラクターの名前の由来について「#本間長子 #長月生まれ」「#大原葉子 #葉月生まれ」と説明していた。
コメント欄には「うわー素敵です！」「お2人が揃うと葉子さん、長子さんの表情になられていますね。ずっと変わらず素敵でいらっしゃる」「お2人ともホントにお綺麗です〜」「ほんとうの姉妹みたい」「1日何本も渡鬼再放送を録画しては見るを何年もやってきたのですごーく楽しみです」などの声が寄せられ、新作放送への期待感が高まっている。