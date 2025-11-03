»³ÅÄÍµµ®¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÉú¹õ·Ã¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¡¡°Û¿§¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø²ø¿Í¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®»á¤¬¡¢Ã±¹ÔËÜ¡Ø²ø¿Í¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ò10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡ÈÌò¤òÀ¸¤¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2019Ç¯¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ØTV¥¬¥¤¥Édan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¡¢10·î18¡¢19Æü¡ÊÅÚ¡¢Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇËÜºî¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¼èºà¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿»³ÅÄ»á¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇËÜºî¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¸½ºß¤Î¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
――¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î²ø¿ÍÉ´ÌÌÁê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÌó6Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Ï¢ºÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢º£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§Ê¸¹ë¤äÌîµåÁª¼ê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ»×¤¤½Ð¿¼¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÂ¡×¤Î²ó¤Ç¤¹¡£Èï¤êÊª¤À¤È¥¢ー¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢°áÁõ¤â¥á¥¤¥¯¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇØ·ÊÍÑ¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤¿Ãã¿§¤¤»æ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ê¸ò¤¸¤é¤»¤¿¤é¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËÍ¤¬»æ¤ò¥¯¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤ì¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¸½¾ì¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¢¤¡¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ö²Ö²°¡×¤ä¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÊ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖµÂ¡×¤ÏÆÃ°Û¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡§¡ÖµÂ¡×¤Ï¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥Áー¥à¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Í¥¿¤â¿Ô¤»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÊÕ¤¬Ä¬¤É¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÖµÂ¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤·¡Ö¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¡¢Í½»»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¤ÈÌÌÇò¤¬¤ê»Ï¤á¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢ÌµÍý¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¿§¡¹°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤»¤Ð¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥â¥Áー¥ÕÃåÁÛ¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
――¡Ö²ø¿Í¡×¤È¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤¬ÉÔÌÀ¤Ç²ø¤·¤¯µ¤Ì£¤Î°¤¤¿ÍÊª¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ø¿Í¡×¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ä»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡¢¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬²ø¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö²½¤±Êª¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
――»£±Æ¥Æー¥Þ¤â¡¢¿¦¶È·Ï¤«¤é³µÇ°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö·î¡×¤ä¡Ö±À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ö²ø¿Í¡×¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤äÁÛÁüÎÏ¤Î¡Ö¼ï¡×¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ¡§¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢¡ÖD-BOYS¡×¤È¤¤¤¦Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃËÀ¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¤Ï´é¤¬ÎÉ¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÙ¤ä¥Ýー¥º¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆâ¿´¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¾¯¹©É×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖËÍ¤Î´é¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢°Ø»Ò¤Ë²¿¿Í¤â¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤âÈ¯Çä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤¬ÀäÂÐ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬º£²ó¤Î¡Ö²ø¿Í¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¡ØTV¥¬¥¤¥Édan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥Ô¥¢¶¯¤á¤Ç¡×¤È¤«¡¢¼Ì¿¿¤Î¿§Ì£¤Ê¤ó¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë(¾Ð)¤½¤¦¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºîÉÊ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
――¡ÖÃå¤°¤ë¤ß¡×¤Î²ó¤â¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¡§Ãå¤°¤ë¤ß¤À¤ÈÃæ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬»³ÅÄÍµµ®¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿²ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Áー¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤é¡¢6Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÆÃ¤Ë¡Ö·î¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡§ËÍ¤â¡Ö·î¡×¤Ï¹¥¤¤Ê²ó¤Ç¤¹¡£·î¤Ï¹±À±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¿¿´é¤Ç¿¿¤ÃÀµÌÌ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ì¿¿¤À¤±¤òºÜ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢»¨»ï¤òºî¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Úー¥¸¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤ÏÊÔ½¸Åª¤ËÌµÍýÆñÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö·î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éËÍ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢ÂÀÍÛ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÙ¤ÇÃÏµå¤«¤é¸«¤¨¤ë·î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢¸÷¤À¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤«ÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¬ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö·Ý½Ñ¤ÏÇúÈ¯¤À¡ª¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØTV¥¬¥¤¥Édan¡Ù¤ÎËÍ¤Î¥Úー¥¸¤À¤±¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î»×¤¤¤òµâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀû¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤À²ò¼á¤Î½ÀÆðÀ
――Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ»ß²è¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Î°ã¤¤¤ä²ÄÇ½À¤ò¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§¡Ö¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¯¥é¥²¡×¤Î²ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤Î®¤ì¤ë¥×ー¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°áÁõ¤òÃÏ¾å¤ÇÃå¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·ë¹½µ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿åÃæ¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥¢ー¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤Ã¤ÈËÜÊª¤Î¥¯¥é¥²¤â¡¢ÃÏ¾å¤Ç¸«¤¿¤é¤Þ¤¡¤Þ¤¡µ¤»ý¤Á°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±À¡×¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤è¤Ê¤È»×¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êÁ´Á³¥«¥á¥é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¼Ì¿¿¤òµÕ¤µ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é½Ì¤³¤Þ¤ë¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹Ãø¡Ë¤Ç¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡¢Éú¹õ·Ã¤¬¡ÖÎÎ°èÅ¸³«¡×¤È¤¤¤¦É¬»¦µ»¤ò½Ð¤¹»þ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¹¤²¤í¡¢½Ñ¼°¤Î²ò¼á¤ò¡ª¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È²ò¼á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤â¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆðÀ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÅÁ¤¨Êý¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÇº¤ó¤À»þ´ü¤â
――ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æº£Ç¯¤Ç14¼þÇ¯¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤ÈÁÇ¤Î¤´¼«¿È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§¤è¤¯¡ÖÄÀÌÛ¤Ï¶â¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤â¤¦ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡ÖÏÃ¤Î°Õ¿Þ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ïº£Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤Î½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡ÖµÙ²Ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÁê¼ê¼¡Âè¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÁ¤¨¤ëÊý¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¥º¥ë¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¬ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡ÖËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤Í¤ÄÂ¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£¤Ï¤Þ¤À¹üÁÈ¤ß¤ÎÅÓÃæ
――2025Ç¯¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è£³ºî¤Ë¡Ø²ø¿Í¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö20Âå¤Ï¡û¡û´ü¡×¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡§°ÊÁ°¡¢¼«Ê¬¤ÎSNS¤Ç¡Ö20Âå¤ÏÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢30ºÐ¤«¤é40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¹üÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢35ºÐ¤Îº£¤Ï¤Þ¤À¹üÁÈ¤ß¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Î¿®¤Ç¤¤ë°µÅÝÅªÀ®¸ùÂÎ¸³¤â¤Þ¤À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æµó¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«³¹Ãæ¤Ç¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î»³ÅÄÍµµ®¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºßÃÏ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºîÉÊ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¼¡¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£ËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌÀÆü¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÉ¤âºî¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ä¸Â³¦¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤äµ¤Ê¬¤â´Þ¤á¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë»³ÅÄÍµµ®¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤æ¤¦¤¡Ë1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×(NHKÁí¹ç¤Û¤«)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡×(¡Ç24)¤Ê¤É¡£¥é¥¸¥ª¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤ÏËè½µ·îÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡¢¡Ö¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡×¡¢¡ÖÇúÃÆ¡×¤È¼ç±éºî¤¬Â³¤¯¤Û¤«¡¢ÂÔµ¡ºî¤Ë26Ç¯½ÕÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡×¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.watanabepro.co.jp/mypage/10000042/Instagram¡§https://www.instagram.com/00_yuki_y/X¡§https://x.com/00_yuki_Y
¢£½ñÀÒ¾ðÊó»³ÅÄÍµµ®¡Ø²ø¿Í¡Ù½ÐÈÇ¼Ò¡§Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼ÒÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î14ÆüÄê²Á¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡¡ÀÇ10%¡Ë¢¡½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡¡https://zasshi.tv/products/53999/¡Ö²ø¿Í¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/yy_kaijin