【イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい】 11月3日連載開始

竹書房は11月3日、マンガ「イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい」の連載を「竹コミ！」にて開始する。

本作は、マンガ・よしだひでゆき氏、原作・渡井亘氏による作品。日本に転生したかつての“紅の破壊神”真田辰季の安寧を守る戦いが描かれる。

【あらすじ】

かつての紅の破壊神・真田辰季（さなだたつき）は日本に転生して、平穏な毎日を送っていた。しかし高校生になったある日、異世界から来たという美少女・狐塚日花里（こづかひかり）に魂を狙われて――。

謎めく女性・エルの助けを借りて…自らの安寧を守る戦いが始まる!!

「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場

