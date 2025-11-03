安寧を守る戦いへ！「イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい」竹コミ！にて連載開始
【イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい】 11月3日連載開始
かつての紅の破壊神・真田辰季（さなだたつき）は日本に転生して、平穏な毎日を送っていた。しかし高校生になったある日、異世界から来たという美少女・狐塚日花里（こづかひかり）に魂を狙われて――。
竹書房は11月3日、マンガ「イノセントレッド 転生した破壊神は普通の高校生活を送りたい」の連載を「竹コミ！」にて開始する。
本作は、マンガ・よしだひでゆき氏、原作・渡井亘氏による作品。日本に転生したかつての“紅の破壊神”真田辰季の安寧を守る戦いが描かれる。【あらすじ】
謎めく女性・エルの助けを借りて…自らの安寧を守る戦いが始まる!!
イノセントレッド書影
「恋愛感情のまるでない幼馴染漫画」のヒロイン・空良（そら）も登場【試し読み】