倍賞千恵子と木村拓哉が共演する映画『TOKYOタクシー』の公開を記念して、木村拓哉の主演ドラマ6作品がTVerにて配信される。

『TOKYOタクシー』は、2022年に日本公開されたフランス映画『パリタクシー』を日本を舞台に置き換えリメイクしたヒューマンドラマ。さえない日々を送るタクシー運転手と、彼が偶然乗せることになった、人生の終活に向かうマダムとの運命的な出会いと奇跡を描く。

今回の映画公開記念特集では、2014年放送の『宮本武蔵』（テレビ朝日系）、『BG～身辺警護人～』（2018年、2020年／テレビ朝日系）、『未来への10カウント』（2022年／テレビ朝日系）『Believe－君にかける橋－』（2024年／テレビ朝日系）がラインナップされた。配信期間は11月3日から2026年1月4日までとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）