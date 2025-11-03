

近年、お菓子を戦略的に取り入れる企業が増えているという（写真：y.uemura／PIXTA）

失敗の許されない大きな商談の場では、気がつかないうちに張り詰めた空気に飲まれてしまうなんてことがありますが、フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、実はそんな場面で有効なのが「一粒の甘いお菓子」の存在なのだといいます。

そこで本稿では、会話の糸口を生むだけでなく、相手との心理的距離を縮めてくれる「お菓子」のビジネスシーンにおける意外な効能について、宮本氏の著書『教養としてのお菓子: ビジネス、マナー、手土産、社交の場に必須。世界のエリートも身に付けている。』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

ビジネスの場にもたらす「リラックス効果」

職場やビジネスシーンでは、緊張感のある場面が多くあります。会議、商談、プレゼンなどでは、ともすれば空気が張り詰めてしまい、本来の力を出し切れないことも。

そこで登場するのが"お菓子"。

特に甘いものは脳にブドウ糖を供給し、セロトニンやドーパミンといった「幸せホルモン」の分泌を促すため、心身をリラックスさせる効果があります。

■会議の冒頭や途中でお菓子を提供すると、和やかな雰囲気になり、発言が活発化。

■緊張する初対面の商談でも、あらかじめお茶菓子を用意しておくことで、心理的な壁を取り払う効果があります。

また、お菓子は"会話の糸口"を作る最高のツールです。差し出したお菓子の由来や季節感、ブランドストーリーは、自然な雑談のネタになります。

ビジネスでは「雑談力」も重要ですが、お菓子はその場を盛り上げる便利なトリガーになるのです。

■話題の種になる：地域銘菓や季節限定スイーツは「これはどこのお菓子ですか？」といった質問を生み、自然な会話の糸口になります。

■共感を生む：美味しさを共有することで「これ、美味しいですね」という共感が生まれ、親近感を高めます。

■立場を超える：上司・部下、顧客・営業という関係性の壁を低くし、フラットなやり取りをしやすくします。

同じお菓子を味わう瞬間が「場の一体感」を作り出し、心理的距離を縮めます。つまり、お菓子は単なる嗜好品ではなく、「共感の種」を提供してくれるもの。ビジネスにおいても「人間関係の潤滑油」として非常に有効です。

多くの企業が取り入れている「お菓子戦略」

近年、多くの企業が「オフィスおやつ制度」や「フリースナック」を導入しています。Googleやサイバーエージェントなどでは、お菓子を無料で提供することで、社員のストレス軽減や交流促進、離職率低下に効果を上げています。

お菓子があるだけで「ちょっと一息入れる？」と自然な会話が生まれ、部門を超えたアイデア創出や信頼関係の構築にもつながります。

こうした背景から、多くの企業で福利厚生やコミュニケーション活性化を目的に「置き菓子サービス」が普及しているのです。オフィスグリコやオフィスファミマなど、さまざまな会社がありますが、近年では健康志向の方も多く、無添加のお菓子も注目が集まっています。

会議を円滑に進めるために、お菓子が効果を発揮します。

■長時間の会議では集中力が切れがちですが、休憩時にチョコやクッキーがあるとリフレッシュでき、集中力が復活。

■会議の冒頭に「お菓子タイム」を設けると、場が和み、発言も活発に。

商談でもお菓子は印象付けに有効です。

■自社オリジナルのお菓子を差し入れれば、「印象に残る営業担当者」に。

■和菓子は誠実さを、洋菓子やトレンド菓子は親しみや新鮮さを演出できます。

このようにお菓子は単なる嗜好品ではなく、人と人との距離を縮める「コミュニケーションツール」なのです。会議や商談の空気を和らげ、信頼関係が深まります。会議も商談も最終的には「人と人」。お菓子はその距離を自然に縮め、心をほどく「優しい魔法」なのです。

オフィスでの1日は会議や締め切りに追われ、社員の表情も硬くなりがち。そんな時、小さなお菓子が意外なほど大きな効果を発揮します。

デスクに置かれたチョコやクッキーを見つけただけで気持ちが和らぎ、職場の空気が明るくなるのです。実際に「お菓子があるとモチベーションが上がる」と答える人は多く、これは単なる甘さの効果以上のものです。

例えば、アスマーク「仕事中の間食に関するアンケート調査」によると、「お菓子は職場の交流・コミュニケーションに役立つ」と思う人が72.2％という結果が出ています。

「シェア文化」が育てる、信頼とチームワーク

午後の眠気や疲労感で集中力が途切れる時間帯に、机の上に小さなお菓子があると、それだけで空気が和らぎます。「このクッキー美味しいね」「どこで買ったの？」といった会話が生まれ、気分が切り替わります。こうした短い休憩があることで、生産性も向上するのです。

また、お菓子を「皆さんでどうぞ」と共有することは、単なる差し入れ以上の意味を持ちます。共通体験の同じお菓子を味わう瞬間が、「場の一体感」を作り出し、心理的距離を縮めます。

「気にかけてもらえた安心感」「一緒に楽しむ共感」「ちょっと得した小さな幸福感」。これらは心理的なつながりを強め、チームの結束力を自然に高めてくれます。

オフィスでお菓子を配ることは、小さな「共有体験」を生み出すのです。甘いものを囲むことで部署や立場を超えた交流が生まれ、社内の雰囲気改善やチームワーク向上に役立ちます。

味覚は記憶に深く刻まれます。例えば、忙しい時期に上司が持ってきてくれたチョコレートや、同僚と分け合った期間限定の和菓子。そのひとときは「この会社でよかった」と思わせる心温まる記憶として残ります。

こうした経験が、社員のモチベーションを長期的に支える要素になります。例えば、次のようなことができるのです。

■定例会議の冒頭に一口サイズのお菓子を用意する。

→場が和み、発言が活発になる

■季節ごとにテーマを決めてお菓子をシェアする。

→春は桜餅、夏は涼菓（清涼感を得るために、冷やして食べられる菓子）、秋は栗菓子、冬はチョコレートなど

■表彰や感謝の場面でオリジナルパッケージのお菓子を配る。

→社員が持ち帰って家族と共有することで、会社の好印象が広がる

社内でお菓子を共有することは、単なる「おやつ時間」ではありません。それは、社員同士の絆を強め、モチベーションを高め、生産性を向上させる小さな投資。お菓子は、職場を明るくし、人の心を動かす「小さな魔法」なのです。

「士気向上」は科学的にも裏付けられている

甘いものを口にすると、脳内では"幸せホルモン"が分泌されます。これはストレスの緩和やリラックス効果だけでなく、集中力や作業効率の向上にもつながります。つまり、「お菓子＝休憩」とは一線を画し、生産性向上の一助にもなっているのです。

ここで、企業が実際に導入している「お菓子のある職場づくり」の例を見てみましょう。

●フリーおやつタイム

集中力が切れやすい午後の時間帯に、共用スペースにお菓子を設置。社員が自然と集まり、部署を超えた交流が生まれやすくなります。

●チームごとの"お菓子当番"制度

週替わりで各チームが小さなお菓子を持参。これが会話のきっかけや、感謝の循環を生み出します。

「一粒の甘さ」が社内のムードを明るくしてくれる





●成果報酬スイーツ制度

プロジェクト達成時には、チームでケーキや和菓子を囲む小さなセレモニーを開催。「達成感の共有→やる気アップ」につながります。

社内お菓子活用のメリットをまとめると、次のようになります。

■モチベーション向上……疲れた脳にスイッチを入れ直す

■チームビルディング……お菓子を介した雑談が信頼を深める

■生産性アップ……幸せホルモン分泌で集中力と創造力が向上

■感謝の気持ちの表現……何気ない差し入れが、感謝と気遣いの象徴に

■雰囲気の柔らかさ……硬い職場にもふわっと和らぐ空気を作れる

お菓子は、職場に花を咲かせるコミュニケーションの種。一粒の甘さが、社内のムードを明るくし、働く人の心を豊かにしてくれます。

（宮本 二美代 ： 製菓衛生師（国家資格）、フードコーディネーター、ラッピング認定講師）