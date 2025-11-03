「いいりんごの日」からスタート！長野県名産のりんごを温泉・スイーツ・ワークショップで堪能する「軽井沢森のりんご日和」が軽井沢星野エリアで開催
自然と文化を愛する人々が集う場所「軽井沢星野エリア」(以下、星野エリア)は、「いいりんごの日」である2025年11月5日(水)から24日(振休)まで、長野県産りんごの魅力を満喫できるイベント「軽井沢 森のりんご日和」を開催する。
【写真】トンボの湯の内湯はりんごの甘い香りが広がる
りんごの生産量が国内2位を誇る長野県。本イベントでは、「星野温泉 トンボの湯」(以下、トンボの湯)での「りんご湯」や、りんごの形を模したテントで味わう限定スイーツ、ハルニレテラスでのワークショップを通じて、見て、浸かって、味わって、りんごを五感で楽しめる滞在を提供してくれる。
■背景
りんごの名産地といわれる長野県は、昼夜の寒暖差が大きいという特徴があり、この寒暖差はりんごの糖度を高め、色づきをよくする。また、降水量が比較的少なく日照時間が長いことも、高品質なりんごを栽培するうえで有利な条件だ。軽井沢町に隣接する小諸市もりんごの生産がさかんな土地。軽井沢星野エリアは、この地で果樹園を営む野元果樹園と長年連携し、毎年秋にはりんごにまつわる企画を提案。今年は食べて、浸かって、りんごを存分に楽しむ企画にまとめた。
■【特徴1】星野温泉 トンボの湯 秋の風物詩「りんご湯」
期間中、トンボの湯では星野エリア秋の風物詩として、小諸市の野元果樹園で収穫されたりんごを内湯に浮かべ浴室いっぱいに甘い香りが広がる「りんご湯」を開催。シナノスイート、紅玉、ふじなど、その時期に旬を迎える品種を使用しており、なかには、花の時期の霜や雹により傷がついた規格外のりんごも含まれている。使用したりんごは手作業で堆肥化され、翌年4月に「りんご土」として星野エリアの利用者へ配布される。
■【特徴2】りんごの形を模したプライベートテントで味わう、1日2組限定のスイーツ体験
週末限定で、トンボの湯前の広場にりんごを模した「りんごテント」が登場し、薪ストーブで温めた2種類の限定スイーツを提供。スイーツは、りんごを丸ごと使用した「まるごとりんごグラタン」と、りんごや栗、さつまいもをのせたそば粉の小さなパンケーキ「秋の味覚たっぷりのブリニ」。スキレットカバーとコースターには、株式会社SORENAの農産物から生まれたバイオマス素材「りんごレザー」を使用している。
■【特徴3】ハルニレテラスの各店舗で開催される、りんごの手仕事ワークショップ
期間中には、りんごをテーマにしたワークショップを開催。秋の深まる時期に軽井沢らしい手仕事を楽しむことができる。
■森のりんごキャンドルワークショップ
りんごをかたどったかわいらしいキャンドルを作る。大豆から抽出された植物性油(ソイワックス)を主原料としたキャンドルなので、小さな子どもでも安心して体験できる。
日程：2025年11月8日(土)、22日(土)
店舗名：ギャラリー樹環
【「ギャラリー樹環」について】
厳選されたアーティストたちの作品を販売。季節に合わせたテーマ素材の商品を取りそろえており、軽井沢に来るたびに訪れたくなる場所。
■森のりんごのモビール作り
天井から吊るしてゆらゆらと揺れ動くオブジェ、モビール。りんごの形をしたモチーフを作って、アームを吊るす。
日程：2025年11月23日(祝)
店舗名：NATURE terrace(ナチュールテラス)
【「NATURE terrace」について】
スウェーデンを拠点に、デザイナーとして活躍していたオーナー夫妻が営むライフスタイルショップ。スウェーデンと軽井沢の生活経験から、暮らしを豊かにする商品を集めている。
■森のりんご トロッケンクランツのクレセントリース作り
ドイツやオーストリアの伝統的な木の実を使ったクラフト。ドイツ語で「trocken(トロッケン)」はドライ(乾燥した)、「kranz(クランツ)」はリースを意味する。
日程：2025年11月15日(土)・16日(日)
店舗名：モリアソビ
【「モリアソビ」について】
アウトドアリビングを楽しむための家具・雑貨の専門店。室内外で使用できる上質なファニチャーや雑貨など、多彩な商品を取りそろえている。
■「軽井沢 森のりんご日和」概要
期間：2025年11月5日(水)〜24日(振休)
■りんご湯
日程：11月5日(水)(いいりんごの日)・6日(木)、8日(土)・9日(日)、22日(土)(長野県りんごの日)〜24日(振休)
時間：10時〜22時
料金：大人1550円、子ども1050円
予約：不要
場所：星野温泉 トンボの湯
■りんごテント
日程：期間中の土日祝日(雨天中止)
時間：10時〜16時
料金：2300円／1人(1日限定2組、定員3人)
含まれるもの：りんごテントの滞在、スイーツ(2種より選択)、ドリンク1杯
予約：星野エリア公式サイトより
場所：星野温泉 トンボの湯前「もみの木広場」
■りんごの手仕事ワークショップ
日程：期間中の土日祝日
時間：10時〜16時
料金：ワークショップにより異なる
予約：星野エリア公式サイトより
場所：ハルニレテラス各店舗
■「軽井沢星野エリア」について
大正時代、文豪や芸術家が集い、コミュニティが形成されていた軽井沢星野エリア。古くから、多くの人に愛され続けているこの場所は、現在、自然や文化を愛する人たちが集う「小さな街」になった。
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：050-3537-3553
アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
