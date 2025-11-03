【何科に行けばいい？】神経ブロック注射が受けられる病院と正しい選び方

痛みの改善で、神経ブロック注射による治療を考えている人も多いと思います。今回は、神経ブロック注射はどこでおこなうことができるのか、「こすぎ坂本医院」の坂本先生に解説していただきました。

監修医師：

坂本 典昭（こすぎ坂本医院）

東邦大学医学部卒業。その後、東邦大学医療センター大森病院、済生会横浜市東部病院、東京都立小児総合医療センター、金沢病院などで経験を積む。2023年、神奈川県川崎市に「こすぎ坂本医院」を開院。医学博士。日本ペインクリニック学会専門医、日本麻酔科学会認定医。

編集部

神経ブロック注射は、どこでおこなうことができるのですか？

坂本先生

多くの場合、ペインクリニックや麻酔科などで受けることができます。また、一部の整形外科でもおこなっていることがあります。

編集部

神経ブロック注射の治療を受けるうえで、重要なことはなんですか？

坂本先生

神経ブロック注射で大切なのは「適切に痛みを診断すること」と「痛みの性質を正しく見極めること」です。神経ブロック注射をおこなうときには、痛みの原因となっている神経を正確に見定め、適切な位置に注射を打つ必要があります。そのため、痛みの診断や性質の理解が非常に重要であり、痛みの元になっている原因や部位を正しく見極めることができなければ、「神経ブロック注射を打っているのに、なかなか痛みが取れない」という事態になってしまいます。

編集部

神経ブロック注射では、医師の経験と技術が必要なのですね。

坂本先生

そのほかにも、神経ブロック注射では様々な薬剤を用いますが、痛みの種別に適した薬剤を選択しなければ、効果を期待することができません。医師がこうした見極めをできるかも重要です。

※この記事はメディカルドックにて＜「神経ブロック注射」を安心・安全に受けるための医院選びのポイントを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。