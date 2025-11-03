頑張ってる感なくオシャレ！【40・50代】にハマる♡「上品レイヤーヘア」

動きを出しながらも上品さを損なわないレイヤーヘアは、“頑張ってる感”なくオシャレにきまるヘアスタイルです。今回は、そんなレイヤーヘアの中から、40・50代の大人女性にもぴったりな「上品レイヤーヘア」にフォーカス。プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、お手本になりそうなヘアスタイルをピックアップしたのでぜひチェックしてみてください。

まろやかブラウンのくびれボブレイヤー

トップをふんわりと丸く、ベースの毛先は外ハネにスタイリングしたボブレイヤー。ボブらしい丸みのあるシルエットにくびれと外ハネでアクセントをつけて、上品ながら今っぽいムードも満点。まろやかなブラウンカラーが柔らかい印象をプラスし、肌なじみが良く、ナチュラルにシャレ見えしそうです。

ウルフの要素をプラスしたミディアムレイヤー

軽いウルフカットのような要素を毛先に感じさせるミディアムレイヤーは、秋らしいオリーブグレージュのカラーリングと相まって、頑張りすぎないシャレ見えを即叶えてくれそうです。ややラフなスタイリングが映えるカットは、身支度時間の短縮も叶うかもしれません。

細めハイライトを入れた爽やかミディアムレイヤー

白髪にも悩んでいるなら、ハイライトを入れた白髪ぼかしもプラスすると◎ 白髪が伸びてきても気になりにくいデザインカラーなら、オシャレな雰囲気を長くキープできそう。髪を軽やかに見せるレイヤーカットとハイライトとの組み合わせは、大人世代には特におすすめ。白髪ぼかしとシャレ感に加えて、どこか爽やかな印象も引き寄せられそうです。

フェミニンに映る華やかミディアムレイヤー

女性らしさを強調したい人は、こちらのミディアムレイヤーを参考にしてみて。トップは毛先を内巻きにして柔らかさを引き出し、ベースの毛先は強めに巻いて華やかに仕上げています。サイドに丸さを出すことで、優しい印象になれそうです。スタイリングに自信がない人は、パーマをかけても◎ 髪を伸ばしかけの人にもおすすめできるヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里