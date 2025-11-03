2022年10月21日の記事を編集して再掲載しています。

目立つ柄だけど社会的に消えます。

伝統的に冬になると欧米人が着る、ダッサい柄の「アグリー・セーター」。マイクロソフトも毎年新作をリリースし、音楽業界ではアイアン・メイデンやガンズ・アンド・ローゼズがオリジナルを作っていましたね。

さて、今年もそろそろアグリー・セーターの時期が到来しようという頃合いですが、ニューヨーク州にあるコーネル大学では、監視カメラでAIが認識しない「アグリー・セーター」が爆誕した模様。『ドラえもん』や『ハリーポッター』では物理的に消える「透明マント」がありましたが、こちらは社会的に透明人間になれる装備となっています。

検出オブジェクトの信頼度を下げる模様

デカデカと印刷されている市場のカボチャみたいな模様は、機械学習システムが認証時に用いるスコアを下げる、脆弱性を調べるために生成された敵対的パターン。しかもマイクロフリースの裏地で中の湿気を逃し、着ている人を温める機能性を持っています。

この研究には、Facebook AI（現Meta AI ）のサポートがあったとのこと。大勢がいる中でひとりだけ着ていれば検出されず、また大勢が着ていれば着ていない人だけが検出されます。ド派手でダサい反面、AIからは検出されないセーター…みなさんもこの冬いかがでしょうか？

