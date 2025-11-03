米大リーグのワールドシリーズは、山本由伸投手（岡山県備前市出身）らの活躍で、ドジャースが逆転で制した。

試合後のインタビューで「野球少年に戻ったような気持ち」と語った山本投手。少年時代を過ごした地元では、市民らがその快挙を喜び、「世界一の投手」をたたえた。

山本投手は１日（日本時間２日）の第７戦で、先発した前日に続く連投で同点の九回途中から救援し、勝利投手となった。シリーズ３勝を挙げ、最優秀選手（ＭＶＰ）にも選ばれた。

山本投手が中学時代に所属した硬式野球チーム「東岡山ボーイズ」（岡山市）の藤岡末良会長（７８）は、チームの練習中に快挙を知った。「こんな河川敷のグラウンドから世界一のエースが生まれるなんて考えもしなかった。子どもたちにも『僕もダイヤの原石になる』と思って頑張ってほしい」と話した。

山本投手が幼い頃から家族で通い、今年１月にも来店したという備前市の焼き肉店「春山」の春山静江さん（７４）は「小柄だった山本君が、ここまで大きく成長して本当にうれしい」と感慨深げ。春山晃利店長（４９）は「今日も絶対に抑えてくれると思っていた。エースとして、来年もシャンパンファイトを見せてほしい」と語った。

山本投手のサイン入りユニホームや写真などが並ぶ同市の「大阪屋食堂」。山本投手が小学生の頃に通ったといい、田中雅裕社長（４０）は「期待はしていたが、ＭＶＰまで取るなんて。地元の誇りであり、奇跡だ」とたたえた。山本投手と同じ少年野球チームに所属したことがある従業員の大取祥太朗さん（３１）は「世界で活躍する選手が生まれて、誇らしい気持ち」と喜んだ。