女優の田中律子（54）が3日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しなタレントたちとの近況報告会ショットを披露した。

「久しぶりの、『世田谷会』集合 郁恵さん、薬丸さん、翔子ちゃん」とつづり、タレントの榊原郁恵、薬丸裕英、相田翔子との4ショットを投稿した。

「麻布十番の麻布岸田 @azabu_kishida の個室で、お肉をたっぷり堪能しました 美味しかったー」と田中。「みんなで近況報告し合って、しゃべって食べて飲んで みんなからお土産もたくさんいただいて、帰りは郁恵さんに家まで送ってもらって、なんて幸せな時間」とつづった。

「次はいつ集合かなー、また薬丸邸でBBQもしたいです」としつつ「来年こそ、世田谷会＠沖縄もやりましょうね、世田谷会＠ハワイもだ 楽しみがいっぱい」と記した。

ハッシュタグでも「#世田谷会」「#麻布岸田」「#榊原郁恵 さん」「#薬丸裕英 さん」「#相田翔子 ちゃん」「#田中律子」「#大好きなメンバー」「#いつもありがとう」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「豪華なみなさま ほっこりします」「メンツが豪華すぎます」「どれもこれも素敵で美味しそう」「素晴らしい」「世田谷でガヤガヤ」などのコメントが寄せられている。