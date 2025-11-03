ドジャースのワールドシリーズ連覇から一夜明け、本拠地・ロサンゼルスでは記念グッズを求めてファンがショップに詰めかけました。

ドジャース公式グッズショップ店員

「私たちが2年連続のワールドチャンピオンです」

きのう、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。一夜明け、公式グッズショップではファンたちが列を作り、ワールドシリーズ制覇を記念した2種類のTシャツを手にとっていました。

ドジャースのファン

「家族の分も含めて、たくさん買っています。10枚くらいですかね。家族全員がドジャースの大ファンなんです」

日本人旅行客

「たまたま旅行で来てて、優勝を見られたので、せっかくなら買おうと思いました」

MVPに輝いた山本由伸投手のグッズを手にするファンも。

ドジャースのファン

「彼（山本投手）は史上最高のピッチャーです。彼がやったことは、二度と見ることはできないでしょう」

そして、あす、優勝パレードが行われる予定のロサンゼルス中心部では。

記者

「こちらでは、あすの優勝パレードに向けた準備作業が行われています」

去年は20万人以上が詰めかけていて、お祝いムード一色となりそうです。