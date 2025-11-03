溢れ出るシズル感！なんと寿司ネタを再現した『寿司トミカ』なる新シリーズがトミカに登場！

タカラトミーが販売するダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、『寿司トミカ』なる新シリーズが登場！第1弾として、「寿司トミカ 其の一（そのいち）」が発売されます。

トミカはこれまでにも、通常の自動車だけではなく、さまざまなキャラクターをモチーフにした商品が登場していますが、

今回はまさかの”お寿司”！

今年５５周年を迎えた「トミカ」をお祝いする意味を込めて、お祝いの席にふさわしい日本食のひとつである「寿司」をモチーフにした『寿司トミカ』。

デザインは寿司ネタをリアルに再現している一方で、シャリ部分に運転席やお米型の座席シート、醤油カラーのタイヤ、ナンバープレートを配置するなど、トミカならではの要素が詰め込まれています。

「寿司トミカ 其の一」のラインナップは、「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」の寿司ネタ６種。ちゃんと“お皿”型の台座まで付属するというこだわり。

ネタの特性に合わせた塗装・質感など、細部まで丁寧に造形を施し食欲をそそるような“シズル感”の演出にもこだわっているそう。サイズ感もしっかり実際の寿司サイズとなっちます。

ブラインドパッケージのため、種類を選ぶことは出来ませんが、なんとか推しネタをゲットしたいところ！

「寿司トミカ 其の一」は２０２５年１２月下旬発売。価格は１,１００円（税込）です。

寿司トミカ