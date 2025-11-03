秋冬はローファーとブーツが主役！ “歩きやすくておしゃれ”な神シューズで作るトレンドコーデ

クラシックやトラッドのテイストが勢い付いています。この秋冬は足元でもローファーやブーツといったタイムレスな靴がトレンドアイテムに。抜群の履きやすさで人気のシューズブランド【KATIM（カチム）】のルックから、今シーズンのシューズスタイリング術をご案内します。

バルーンスカート × ローファーで甘ハンサム

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

マニッシュでトラッドなローファーがロングトレンドになっています。タイムレスな靴ほど、上質な逸品を選びたいものです。上品なシルエットのローファーは1足持っておけば、多彩に履きこなせます。

復活がめざましいバルーンスカートは甘めのムードを帯びていますが、ローファーを引き合わせて、ハンサム感を添えました。ブラウンのタイツで抜け感を出しています。トップスはゴールドラメのニットで華やぎを加えました。

進化形ローファーはポインテッドトゥでスパイシー

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

人気が広がったのを追い風に、ローファーのバリエーションが増えてきました。これまでのイメージを打ち破るような進化形も登場。足元に意外感を盛り込めるから、新顔のローファーは試しがいがあります。

先のとがったポインテッドトゥ靴にローファーを融け合わせました。足の甲にはパイソンの型押しを施して、スパイシーに仕上げています。タイトスカートで合わせて、一段とシャープな雰囲気に。透け感のあるシアーハイソックスでフェミニン感を添えて、トラッドと交差させています。仕上げにレザー仕立てのブルゾンを羽織れば、クールな佇まいに。

フェミニンモードな新感覚ブーツでスタイリング自在

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

足をスッポリ包み込むイメージの強いブーツですが、新発想のニュータイプが現れてきました。甲の部分がチラリとのぞく3本ストラップ式は締め付けがゆるいのに加え、タイツやソックスを使ったカラーミックスが楽しめます。

ミドル丈のブーツはストラップが印象的で、メリージェーンのような見え具合です。内側に穿くタイツやソックスでムードが変わります。素足でさらりと履いても絵になるデザイン。ヒール高が7.5cmでありながら、安定感がしっかり。見た目の美しさと歩きやすさを両立した、頼れる一足です

ニーカバーで脚長セットアップ ワントーンですっきり見せ

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

こちらはロングブーツのように見えますが、実は別物。スエード素材のニーカバーと靴がつながって見えています。服のセットアップに似たコンビネーションです。つなげてロングブーツ風にも、ニーカバーとシューズ、それぞれを手持ちのアイテムと組み合わせるアレンジも面白そうです。

ミリタリー風アウターも同系色でそろえて、ワントーンのコーディネートにまとめ上げました。アウターは短め丈を選んで、膝上から素肌をちらりとのぞかせて軽やかに。ニーカバーは膝の外側が高く設計されているため、脚がまっすぐ長く映る仕掛け。パンツインで合わせてもバランスよく決まる、計算されたデザインです。

ロングコートからチラ見せ 切り替えでシャープに

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

冬おしゃれの主役はやはりコート。ただ、全身がくるまれてしまうので、単調な見え具合になりがち。ロングコートでも隠れてしまわない靴はスタイリングのキーピースに。レザーブーツは足元につやめきをまとわせてくれます。

こちらも、ニーカバーシリーズからスムースレザーのフィットタイプです。ローファー靴と合わせてテイストをミックス。ロングコートの裾から、レザーのニーカバーとローファーがのぞいて、切り替えと質感が際立つコーディネートに。寒風をブロックして脚の冷えを防ぐ守り神的存在。引き締まったレッグラインを印象付ける点でも優秀アイテムです。

手仕事感のディテール 機能美と造形美を両立

KATIM 2025-26年秋冬コレクション

「カチム」は2016年春夏シーズンからスタートし、今度の26年春夏で10年目を迎えます。日本人の足を深く研究・分析したデータに基づくラスト（木型）を独自に開発していることで有名です。クラシックでありながら、現代のライフスタイルに溶け込む新しいスタイルを提案。限界まで手作業ならではのデザインディテールを盛り込んでいます。

上質素材を用いて、オーセンティックな製法で仕立てるのが「カチム」流。ブランドフィロソフィーの「機能美と造形美の相乗効果」を形にしています。

トレンドのローファーは秋冬の足元をアップデートしてくれます。使い勝手に優れたニーカバーや新顔ブーツがあれば、春先までおしゃれで快適に過ごせそうです。

ファッションジャーナリスト 宮田理江