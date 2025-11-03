INI尾崎匠海、映画内容をネタバレ「隠し撮りしてて…」監督が動画入手方法明かす【I Need I】
【モデルプレス＝2025/11/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（公開中）の完成披露プレミア試写会を11月3日に開催。尾崎匠海が劇中の場面に触れた。
【写真】INI、サプライズに涙
「ここ撮られてたんだ」と驚いたシーンを問われた尾崎は「ネタバレになっちゃうのかもしれないですけど…」としつつ、メンバーに対して、過去の「NHK紅白歌合戦」への出場が落選してしまったと共有されるシーンについてしっかりとネタバレし、司会のニューヨークの屋敷裕政からは「ゆっくりネタバレしてる（笑）」とツッコミが。そのシーンの撮影方法について「隠し撮りしてて、それぐらいリアルな感じでびっくりしました」と明かすと、臨場感溢れる画角を池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）がその場でしっかりと再現。榊原有佑監督はこの裏話について、当初は映画制作側で撮影することが難しかったというが「後日、『こっそり撮りました』って」と監督ではなくスタッフが撮影したものを受け取ったと告白。メンバーは「マジの隠し撮りだったんだ！」と驚いていた。
なお、舞台挨拶では榊原監督がINIに続く形で登場。後藤威尊を筆頭に大きなハグで迎え入れたが、藤牧京介からは「わざとらしいから（笑）！」と鋭いツッコミが飛んでいた。
2021年11月のデビューから現在まで、約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。タイトル『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）と共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。（modelpress編集部）
