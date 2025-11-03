「ラブ トランジット」シーズン3最終回 復縁カップルが誕生、意外な結末にスタジオ驚きも【第7話〜最終話ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/03】【全話ネタバレあり】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結。最終話の結末に反響が寄せられた。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。参加者はミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人だ。
ホカンスを終えてバカンスに向かった10人は沖縄・石垣島へ。「明日のデートはX同士で行く」の司令が届き、それぞれの元恋人（X）と向き合う時間を過ごすことになった。
ひろき＆ひなこはシュノーケリングデートへ。ひろきがゆうやへのアプローチで悩んでいるひなこを励まし、ホカンス初日から変わらない関係性で支え合う。
イッセイ＆ミクはカヤックデートへ。イッセイが将来への想いを伝えるも、家族との関係に対する不安を完全には払拭できないミク。イッセイは「もしこの後一緒になれるんやったら結婚も考えて一緒にいたいと思ってます」と結婚を前提とした復縁を口にした。
ヒロ＆みゆうはトレッキング＆サバニデートへ。過去の傷やホカンスでの経験について本音で語り合い、当時の思いを共有。自身の浮気で別れに至ったヒロは「信頼を取り戻す行動をしたい」と復縁への強い想いをぶつけ、みゆうも「時間がかかるかもしれないけど姿勢が見えたら嬉しい」と涙を流して復縁の可能性を残した。
ユウマ＆しおりは海辺デートへ。しおりがデート前に手紙で素直な気持ちを伝え、これまでの行動を反省。「私はまだピリオドを打ちたいって思ってない」と打ち明け、「今日は一旦忘れてもう一度付き合ったときと同じようにデートを楽しみたいと思ってます」と宣言すると、手を繋ぐなどラブラブな様子でデートを楽しみ、2人の気持ちが復縁に向かっていった。
ゆうや＆ユリはドライブデートへ。ユリは当初みゆうに惹かれていたがミクが気になり始めた自分に戸惑っているゆうやに2人への向き合い方をアドバイス。「ミクを選ぶんだったら気持ちも固めてみゆうに言わないと、ミクにもみゆうにも失礼だよ」と優しく諭した。
X同士のデートを終え、参加者たちはそれぞれの気持ちを確かめるべく行動を開始。ゆうやはみゆうを呼び出し、「みゆうの隣にいる自分が想像できなくなっちゃって。ミクのことを考える気持ちのほうが強くなっちゃってミクと向き合いたいと思ってる」とみゆうからヒロとの話を聞いている内に、変化した気持ちを明かした。
ヒロ＆ミクはホテルのレストランでトーク。ミクと距離が接近したデートの夜に、みゆうへの本心に気づいたヒロ。実はミクも同じ日にイッセイのことを傷つけていたことに気づき、支えてくれていたイッセイと向き合いたい気持ちになっていたと告白。2人の想いが奇跡的に一致した。
また、順調に見えたユウマ＆しおりに新たな火種が。みゆうが、実はユウマからホカンス中にひっそりとアプローチを受けていたと明かし、しおりに衝撃が走った。
参加者たちがそれぞれの答えを出し、最終告白へと向かう。バス停で行う最終告白のルールは、やってきた相手と次の恋に進む場合は一緒のバスに乗って成立。最終告白は男女問わず想いを伝えたい人が気持ちを伝えるがそれは愛の告白とは限らず、人によってはお別れの挨拶となる人もいる。
新しく出会ったユリに初日から惹かれ、一途に想い続けたひろきは涙ながらに「ユリのことが人としても女性としても好きです」と告白。「輝かしい笑顔にめちゃくちゃ救われてました」と伝えたが、ユリはバスに乗らず。「なんで私はこんな素敵な人を好きになれないんだろう」と涙を流したユリは「とりあえず付き合ってみるってことができない」とひろきを選べなかった理由を話した。
一方、ひなこはゆうやへ告白。自分と似ているところがあると感じたゆうやに惹かれたが、途中から脈がないと感じて自分で距離を取ってしまったことを後悔していると打ち明けた。「私はゆうやのことをすごく特別だと思っているから幸せでいてくれたら嬉しいと思ってる」とひなこなりのストレートではない告白に、ゆうやも「ひなこの優しさはすごく感じているよ」と返し、違うバスに乗った。
そんなゆうやはミクの元へ。「良いところがたくさん見えてきて惹かれていった」というゆうやにミクは感謝し、「私は他に自分の気持ちを伝えたい人がいるので一緒には帰れません」と別れを告げた。
そして、ミクはイッセイの元へ。復縁だけを見据えて参加したイッセイは「家族とミクさんとの間に困難があっても向き合うしミクさんを支えるし、一番にミクさんを思えるように味方であることを約束する」と破局したきっかけになった家族との関係についてはっきりと宣言。ミクは復縁を選び、イッセイのバスに乗ると2人は強く抱きしめあった。ホカンス中、ミクに伝えたいことをメモに残したり、本を読んだりと努力していたイッセイ。ミクは「もう1回信じてみたいなと思った」と笑顔を見せ、スタジオも拍手を送った。
しおりとユウマは最後に本音で話す。ホカンスでの時間を経て、交際当時は支えられていたユウマの優しい言葉の伝え方がすれ違いの原因になっていたと気づいたしおりは「ユウマくんの素直な気持ちを聞きたいにたどり着いた」と話し、「向き合うチャンスをくれてありがとう」と素直に感謝。ユウマも別れた原因となった事件当時の心境を率直に打ち明け、しおりの話を聞いて自身の言動を反省。最後にハグをしてそれぞれ別々のバスに乗り込んだ。
最終的に晴れやかな表情で復縁ではない新しい結末を選んだ2人の急展開に、スタジオも「そういうこと！？」「急に大人」と驚いていた。
ヒロは、交際中の写真をコラージュして文とともにつづったプレゼントを渡して告白。「俺の人生をかけてみゆうを守りたいという覚悟を持ってここに来た」「初めて自分を犠牲にしても良いと思える人に出会えたと思ってる」ともう一度復縁を申し込んだ。
手紙を書いてきたみゆうは「ヒロが本気で変わろうとしている姿を見て私も後悔のない答えを出すことにしました」とつづり、「私にとってヒロは特別で大切な存在です」と伝えたが、復縁は選ばず。交際中にも一度別れていることから「今も好きなんだと思うんですけど…2回目の復縁がどうしても重くて」と涙ながらにインタビューで語った。（modelpress編集部）
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
