NHK党所属議員の会派合流に自民党兵庫県議団が猛抗議　キーマン松山自民参院会長に聞いた「今後」

「一緒にやるなんて考えられない」

心配されていたことが現実になったようだ――。

毎日新聞が『自民とN党議員の参院会派に抗議 自民兵庫県議団が破棄申し入れへ』と10月22日に報じた。それによると、自民党と『NHKから国民を守る党』の所属議員が参院で会派を結成したことについて、兵庫県議会の自民党県議団は自民の松山政司・参院議員会長（66）に対し、経緯の説明と合流の破棄を申し入れる方針を決めたという。加えて自民兵庫県連も説明を求めていくとのことだ。

また、県議団の谷口俊介幹事長（47）は

〈NHK党と一緒にやること自体に疑義を抱かざるを得ない。党からは何の説明もなく、有権者への説明も成り立たない〉

と話したという。また産経新聞は、

『自民党・無所属の会の結成後、自民県議団は総会を開き、意見書の提出を全会一致で決定』

と報じている。

「自民党所属の奥谷謙一県議（40）は立花孝志氏（58）にさんざん誹謗中傷されて、刑事告訴してます。“一緒にやるなんて考えられない”という思いは強いでしょう。自民県議のほぼ全員が“一緒にやることに疑義を抱かざるを得ない”と言っています。自民党以外の県議も“ありえない”と言っていますよ」（在版テレビ局記者）

この報道を受けてNHK党の立花党首は自身のYouTubeチャンネルに『奥谷謙一さんごめんなさい 許してください』というタイトルの動画を投稿した。これがまたまた顰蹙を買っているのだ。立花氏は動画の中でこんなことを話している。

〈私どもは、高市総理とお話しさせていただいて会派に入れていただいたんです。で、まあ、奥谷様のお気持ちは分からなくはないんですが、もうここはもう、もうチャラにしましょう。一緒にやろうよ、奥谷君。（中略）もう僕が過去いらんことしたから、奥谷君許して。もう靴の舐めにいってもいいわ〉

と語りながら、舌を出して舐めるしぐさをしたのだった。

自民党議員の９割が疑義を抱いて

これにはSNSで、

〈謝罪じゃなくて、おちょくっているのが明らか〉

〈ふざけるのもいいかげんにしろ〉

などと、非難の声が上がっている。

謝罪動画の前に投稿された動画では奥谷県議や、兵庫県選出の自民党参議院議員副会長の末松信介参議院議員に対して、

〈（自分たちより）軽く見られているんじゃないか〉

〈兵庫県議は高市首相に好かれていないと思う〉

と、揶揄した挙句、

〈文句があるんだったら自民党やめたら。奥谷君も末松先生も。末松参議院議員もね〉

と挑発ともとれる発言をしていたのだ。

兵庫自民が本気で怒っていることが分かって、謝罪動画の投稿となったわけだが、どう見ても謝罪しているようには見えない。

「“謝罪動画”は火に油を注ぎましたね。齊藤健一郎議員によると、西田昌司参議院議員（67）を通じて、石井準一参院幹事長（67）の内諾を得て、松山参院議員会長と面談し合意に至ったと言っています。当然、高市総理も知っているでしょう。

とすればNHK党のことをよく分かっていなかったのか、それとも本当に歓迎しているのか。兵庫の自民党県議だけでなく、自民党議員の９割が疑義を抱いていると聞きましたから、今後波乱が起きる可能性大ですね」（前出・全国紙記者）

それにしてもなぜ、自民党が齊藤議員と会派を組むことになったのか。そこでNHK党の会派入りを許可した松山議員の事務所に質問状を送ったところ、以下のような回答があった。

――高市総裁の承認を得ているのか？

「役員会および、参議院議員総会に報告するなど、ちゃんと手続きを踏んで決定した」

――なぜ自民党は齋藤議員と会派を組むことになったのか？

「『N国党』は政党要件を満たしていないので齊藤議員はあくまで無所属です。政策協議を行って、自民党の意向に沿っていただけるということで会派を組むことになった」

――兵庫県の自民党県議団にどのように説明したのか？

「兵庫県議団には県連を通じて説明している」

――合流解消はあるのか？

「自民党のルールに則って行動していただければ、合流解消ということはない」

松山議員によれば、齊藤議員が会派から抜けることはないようだが、果たして兵庫県議団の怒りは収まるのだろうか。いずれにせよ、自民党が“爆弾”を抱えたことは間違いなさそうだ……。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）