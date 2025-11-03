ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVPの活躍。前日から連投して無失点救援のエースに、メジャー現役投手からも賛辞と驚きの声が漏れた。

中0日での圧巻ピッチングに賛辞を並べた。2023年シーズンで現役引退したメジャー通算200勝のアダム・ウェインライト氏はXに「ヤマモトは今まで試合で見た中で一番大きな投球を見せた。第6戦で96球も投げて……それが昨日だ！ 素晴らしい2試合の先発登板と3イニングを投げきった……本当に……凄い」と記し、目を丸くした。

現役戦士もこぞって称賛した。ジャイアンツの28歳右腕ローガン・ウェブがXに「ヤマは最高な奴だ！ なんてシリーズなんだ！ みんな、数ヶ月後にまた会おう」と記せば、カブスの右腕ジェイムソン・タイヨン投手も「ヤマモトがやったことはマジで理解不能だ。なんてことだ」と、Xに困惑のリアクション。パドレスのダルビッシュ有も、自身のXに「山本くん色々と凄すぎた」とつづって、同胞の活躍に感銘していた。

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）