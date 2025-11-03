「ふわとろ」「味わい深い」【ローソン】ホッと一息つきたい時に♡「新商品」をチェック

仕事の合間やおうち時間に、ちょっと甘いもので“ホッ”とひと息つきたい。そんな時にぴったりなのが、【ローソン】から登場した新作スイーツです。今回は、マニアも絶賛する食感や味わいを詳しくご紹介します。頑張った自分へのご褒美にぴったりなスイーツを、さっそくチェック！

グリーン × ホワイトの層が美しい「宇治抹茶ムース」

「ふわとろ」「スーッと溶ける食感がたまらない」と@sujiemonさんが紹介するのは「宇治抹茶ムース」\297（税込）。グリーンの抹茶ムースのうえにホワイトのホイップクリームを重ね、粒あん、白玉をトッピングしたパフェ風のカップスイーツです。

ほうじ茶ときな粉の香ばしさに病みつき！？「宇治ほうじ茶ムース」

ほうじ茶ムースにきな粉クリームを重ね、粒あんと白玉をのせたご褒美感たっぷりの「宇治ほうじ茶ムース」。@sujiemonさんは「香ばしさ」に触れ「味わい深いスイーツ」と感想を投稿しています。「宇治抹茶ムース」と食べ比べするのもいいかも。値段\297（税込）。

シンプルながら上質感が伝わる「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」

見た目とのギャップに筆者も驚いたのは「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」\362（税込）。トップを彩るのが和栗に抹茶を加えた抹茶栗粉で、ぽろぽろとした見た目。でも実際はくちどけが良く、滑らかなホイップクリームとスポンジケーキとの相性も抜群でした。

食後のデザートにおすすめ！「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」

「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、和栗を使った栗粉の下に、レアチーズケーキと和栗ペースト入りのベイクドチーズケーキが隠れた贅沢感あふれる一品です。おやつとしてはもちろん、食後でもペロリと食べられそう！ 値段\365（税込）。

和素材がふんだんに使われているので、コーヒーはもちろん、日本茶と合わせても良さそう！ ほっと一息タイムのお供は【ローソン】の新作スイーツに決まり！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N