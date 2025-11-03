½éÂÐ·è¤ªÍÂ¤±¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¸ø³«¡Ä»î¹ç¸å¤Î¡ÈÂº¤¤¡É½Ö´Ö¤¬¡Ö´ãÊ¡¤À¡¼¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Ç¥ê¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎMF»°ãø·°¤È¥ê¡¼¥ºMFÅÄÃæÊË¤¬¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÊõ¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÅÄÃæ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿°ìÊý¡¢»°ãø¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Á°È¾11Ê¬¤ËFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤ÆÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾16Ê¬¤ËÅÄÃæ¤Ï¸òÂå¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬2ÆÀÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î2¿Í¤ÎÆ±»þ½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÏ²¼¤Ç¸òÎ®¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»°ãø¤¬ÅÄÃæ¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ïºí¾Â·»Äï¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£¡Ö´ãÊ¡¤À¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¼Ì¿¿¤¤Æ¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÊõ¡×¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î2¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Öºí¾Â·»Äï¡¢Âº¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎÂÐ·è¤Ï¥ê¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö5·î17Æü¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö5·î¤Ï¤ª¸ß¤¤¥¹¥¿¥á¥ó¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤³¤ÎÍí¤ß¤ò¡×¡Ö¥ê¡¼¥º¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£²ó¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È½éÂÐ·è¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë