ワールドシリーズ（WS）で連覇を果たし、MVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）の都城高校（宮崎）時代に監督を務めた森松賢容氏が3日放送のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）にVTR出演。高校時代の山本の凄さを明かした。

現在は延岡学園（宮崎）の野球部部長を務めている森松氏は、高校から投手を始めた山本について「入学式の後のキャッチボールを見た時に、ちょっと待てと。こんな奇麗なボール投げられるんだというのがあって。ピッチャーと内野、両方やろうよっていうのでスタートした」と経緯を語った。

当時の衝撃について「投げた感覚と、相手が受け取るボールの軌道が見えるというか。凄くこう、糸引くようなボールって表現を、よくいろんな方がされるんですけど、そういうボールを投げる中学生を初めて見た」と証言した。

その後すぐに才能が開花したとし「やっぱり才能はあったんだと思うんですよね。最初124（キロ）ぐらい出てたけど、1年生の秋頃には142、3投げていたので。2年生の春先には147投げていた。夏の大会のMAXが149ぐらい」と投手を始めて約1年で球速が25キロもアップしたと明かした。

そんな山本に対し、口酸っぱく言い続けていたことがあるという。「とにかく誰からも応援される選手にならないと、絶対に上には行けないよという話もしていて。“由伸をみんなで応援しよう”って思ってもらえるような日々の取り組みとか、日々の姿勢とか、そういうことは凄く言ってきた」と振り返った。