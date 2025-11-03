最終回で元恋人“X”ペアに亀裂…他の女性へのアプローチが発覚 『ラブ トランジット』シーズン3第7話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3が全話配信中。今シーズンは全8話構成で、30日から第7話と第8話が公開された。第7話では、10人の元恋人たちによる石垣島でのバカンスが本格的にスタート。最終告白を前に、それぞれの“X”ペアが改めてデートへと向かう。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由も異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人同士が再会し、約1ヶ月間のホカンス生活を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。1ヶ月の共同生活の中でさまざまな想いが交錯し、葛藤しながらも自分の気持ちと真剣に向き合う彼ら。その先にある未来とは──。
まず“Xデート”へとそれぞれが出発。ユウマとしおりは、デート前にしおりが手紙で素直な気持ちを伝え、わだかまりも解けて海辺で手をつなぐ。ゆうやは、みゆうへの想いが薄れ、ミクへの気持ちが強くなったことをユリに打ち明ける。ユリはそれぞれの向き合い方を諭し、誤解されないよう優しく背中を押した。
ひろきとひなこはシュノーケリングデートへ。ひろきが、ゆうやへの恋に悩むひなこを励まし、ホカンス初日から変わらぬ関係で支え合う。ミクとイッセイはカヤックデートを楽しみ、イッセイはミクとの結婚を考えていると将来への思いを語るが、ミクは家族との関係に対する不安を拭いきれずにいた。
ヒロとみゆうはトレッキング＆サバニデートへ。アクティブな時間を過ごした後、過去の傷やホカンスでの経験について本音を語り合い、当時の思いを共有する。みゆうへの特別な想いを素直に話すヒロに、みゆうは涙を見せるが、まだ迷いを抱えている様子。そんな中、ゆうやはみゆうを誘い、ファイヤーピットで語り合う。今はミクが好きだと正直に伝えると、みゆうは驚きつつもその気持ちを受け止めた。
翌日、ひなこはゆうやを誘ってランチデートへ。自身の想いを打ち明ける。一方、民族衣装デートを楽しんだユリは「安心できる人を選べたらいいのに…」と葛藤を明かす。ミクは「最後に一緒に楽しもう」とヒロを誘い、ホテルのレストランで語らう。何度もデートを重ねてきた2人だが、ミクはイッセイとの時間を優先したいと伝える。
しおりとの関係を修復しようとしながら、同時にみゆうにもアプローチしていたユウマ。しかし、みゆうはユウマに全く気がなく、その事実を気まずそうにしおりへ伝える。翌日、しおりに問い詰められたユウマはしどろもどろに。うまくいきかけていた2人の間に亀裂が生じてしまう。最後にミクはイッセイを誘い、家族との関わり方について改めて尋ねる。そんなミクに、ゆうやはカフェデートで最後のアプローチをかける。その夜、ヒロはみゆうとスイートルームで向き合い、改めてまっすぐな想いを伝えるが──。
