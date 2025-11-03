名作に心を揺さぶる子役の名演技あり――『盤上の向日葵』坂口健太郎（主人公）の幼少期を演じた小野桜介に注目
作家・柚月裕子の小説を原作とした映画『盤上の向日葵』が、10月31日より全国で公開されている。坂口健太郎と渡辺謙が共演し、人間の業や宿命を、将棋を通して描いたヒューマンミステリーだ。作品の中で静かな印象を残すのが、主人公・上条桂介（坂口）の幼少期を演じた子役、小野桜介だ。
【画像】少年時代の上条桂介（小野桜介）の場面写真
物語は、とある山中で身元不明の白骨死体が発見されたことから始まる。手がかりは、死体とともに見つかった高価な将棋の駒。やがてその駒の持ち主が、将棋界に彗星のごとく現れた天才棋士・上条桂介であることが判明する。さらに、桂介の過去を知る重要人物として、賭け将棋で圧倒的な実力を誇りながら裏社会に生きた男・東明重慶（渡辺）の存在も浮かび上がり…。捜査が進むにつれ、桂介の知られざる過去が次第に明らかになっていく。
桂介は、父（音尾琢真）のギャンブルと暴力にさらされながらも、将棋への情熱だけを支えに生きてきた。そんな少年時代を、表情の変化や静かな所作で丁寧に表現しているのが小野だ。
アニメ映画『窓ぎわのトットちゃん』で泰ちゃん（山内泰二）役を務めたほか、舞台『チ。―地球の運動について―』（ラファウ／シンガー役）、『未来少年コナン』、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』（チャーリー・バケット役）、『ファインディング・ネバーランド』（ピーター役）などに出演。NHK大河ドラマ『光る君へ』にも登場するなど、舞台・映像の両分野で着実に経験を重ね、その演技力はすでに高く評価されている。
本作では、その豊かな経験を背景に、幼き桂介の“魂の原点”を体現。坂口が演じる青年期の桂介へ自然に続く心情の流れを生み出し、作品全体のドラマに奥行きを与えている。
小野の演技が際立つのは、せりふよりも“沈黙”にある。将棋盤を見つめる真剣な眼差し、家庭の中でふと見せる寂しさ、父をなお慕う純粋な心、自らの才能に気づく瞬間――。わずかな表情の変化で感情を伝え、幼さの中に宿る芯の強さを感じさせる。その静かな表現が観客の胸を打つ。
桂介の才能を見抜く唐沢光一朗（小日向文世）との場面でも、その存在感はまったく引けを取らず、物語全体に哀愁と余韻をもたらしている。
映画『誰も知らない』（2004年）の柳楽優弥や『万引き家族』（18年）の城桧吏、佐々木みゆなど、名作には常に心を動かす子役の存在がある。『盤上の向日葵』における小野桜介の演技もまた、作品の感情的な核を担い、物語に深みを加えている。坂口健太郎と渡辺謙が織りなす“盤上のドラマ”を支える、もう一つの名演に注目したい。
