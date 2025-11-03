飼い主さんの前でお行儀よくお座りをしているコーギーさん、想像を超える『爆速すぎるお手』を捉えた光景は記事執筆時点で206万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主の前でお座りする犬→『爆速すぎるお手』と『まさかのドヤ顔』】

飼い主の前でお座りする犬が…

Xアカウント『@dai_shu10』に投稿されたのは、コーギー「柊(しゅう)」くんのお姿。柊くんがまだパピーだった頃、飼い主さんと共に習得した『お手』を披露してくれていたのだそう。

とても凛々しく頼もしさをも感じさせるキリッとした表情を浮かべながら、飼い主さんを見つめながらお座りしていたという柊くん。

『爆速すぎるお手』と『まさかのドヤ顔』が話題

決して目線を外すことなく、この後に飼い主さんから発せられるのであろう言葉を今か今かと待ち続けていたのだそう。

そして飼い主さんが『お手』と手を差し出そうとした瞬間…どちらが早いか、想像を遥かに超える爆速のお手を披露したのだとか。

『これですね？』と言わんばかりにドヤ顔を見せる柊くんのお姿はあまりにも愛くるしいもので、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うへへへへって気持ち悪い声出た。可愛すぎる」「おててがギュンって伸びてるみたい」「本当に爆速」「ボクシングの選手になれるんじゃない」など多くのコメントが寄せられています。

相思相愛！ふたり暮らしの様子が大人気

飼い主さんと共に暮らす柊くん、現在はとっても立派な美青年に成長されています。抱き合って眠ったり、いつでもどこでも寄り添って過ごしたり…。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす柊くんと飼い主さんの日常は、日々多くの人々にコーギーとの暮らしの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@dai_shu10」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。