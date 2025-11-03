赤ちゃんとはじめて触れ合ったら、超大型犬が戸惑いながらも優しさを見せて…？心温まる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万9000回再生を突破。「2人とも可愛い」「どうしたらいいんだろ、ってお顔ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんと超大型犬が『はじめて触れ合った』結果→戸惑ってしまい…尊い『まさかのリアクション』】

超大型犬と赤ちゃんがはじめて触れ合ったら…

Instagramアカウント「aloha_mahalo1102」には、グレートピレニーズの「マハロ」くんの日常が投稿されています。

飼い主さんに赤ちゃんが生まれて、マハロくんはお兄ちゃんになりました。普段、飼い主さんは2人を柵越しに交流させていたのですが、マハロくんがお風呂に入って綺麗になった日に、はじめて直接触れ合わせてみたそう。

赤ちゃんをマットに寝かせると、少し距離を置いてお座りするマハロくん。ちょっぴり険しい表情を浮かべて固まってしまい、なかなか赤ちゃんに近づこうとしなかったとか。どうやら「どうしたらいいんだろう…？」と戸惑っているようです。助けを求めるように、飼い主さんをじっと見つめる場面も。

戸惑いながらも優しく対応

マハロくんが「どうしよう…」と悩んでいたら、突然赤ちゃんが「きゃふっ」と可愛い声を上げたそう。するとマハロくんは「ん？」と赤ちゃんを見つめて、恐る恐る近づいていったとか。

そして「どうしたの？大丈夫？」と問うように、赤ちゃんの匂いをクンクン…。戸惑いながらも気遣ってくれるところに、愛と優しさを感じます。

見守ってくれる姿にほっこり

このまま仲良く触れ合い始めるかと思いきや、マハロくんは「やっぱりどうしたらいいかわからないよ…！」とばかりに後ずさり。大きな体に似合わないオドオドした態度が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんは無理に仲良くさせようとせずに、「優しくしてあげてね」とだけお願いしてみたそう。するとマハロくんはトコトコと移動して、「とりあえず少し離れたところから見守ってみるよ」とばかりに、赤ちゃんが見える場所で寛ぎ始めたとか。

まだ赤ちゃんと上手に触れ合うのは難しいようですが、そっと見守ってくれる姿はお兄ちゃんらしくて素敵です。マハロくんの尊い姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「表情が何とも言えないｗ」「メッチャ緊張してるやんｗ」「優しいね。ニマニマしながら見ちゃった」「これからが本当に楽しみ」といったコメントが寄せられています。

その後、少しずつマハロくんと赤ちゃんの距離は縮まっていき、今では本当の兄弟のように仲良しになっているとのこと。2人の微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「aloha_mahalo1102」をチェックしてくださいね。

