飼い主さんがソファに座ってお仕事をしていたら、大型犬が甘えてきて…？まるで恋人のように構って攻撃を仕掛ける様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で14万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「見てるだけで癒されます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「goldenkojikun」に投稿されたのは、飼い主さんが家でお仕事をしている時に、ゴールデンレトリバーの「麹（こうじ）」くんが見せた行動です。飼い主さんはソファに座り、パソコンをヒザに乗せて作業していました。

隣にいる麹くんは構ってもらえなくて退屈そうにしていたかと思うと、飼い主さんのヒザに頭を乗せて甘え始めたとか。さらに「パソコンなんていじってないで、僕をナデナデして」というように、飼い主さんの指先をペロペロ舐めたそう。こんな風に可愛く甘えられたら、無視できません…！

甘えん坊な恋人のような行動が可愛い

しかし飼い主さんはまだお仕事が終わっていないので、麹くんを軽く撫でてから作業を再開したそう。すると麹くんが再び「構って～」と指を舐めたので、「やめて！」とお願いする飼い主さん。麹くんはちょっぴり不服そうに上目遣いで飼い主さんを見たものの、言うことを聞いてペロペロ攻撃はやめてくれたとか。

その後、飼い主さんは時々麹くんを撫でてあげながらお仕事を続けていたのですが、その間も麹くんは「僕と仕事、どっちが大事？」とばかりに見上げてきたり、パソコンをガジガジと噛んだりして、構って攻撃を仕掛けてきたといいます。

お仕事を妨害されると困ってしまいますが、甘えん坊すぎる恋人のような行動が可愛くて憎めませんね！

相思相愛な2人にほっこり

飼い主さんのヒザ枕に癒されて眠くなったのか、そのうち麹くんはウトウトし始めたとか。やっとお仕事に集中できそう…と思いきや、麹くんはすぐに目を覚まして再び飼い主さんの指をペロペロ。

「やだー」と拒否する飼い主さんですが、その声には麹くんへの愛おしさが滲み出ています。なんだかんだ飼い主さんも、麹くんに甘えられるひと時に幸せを感じているのでしょう。2人の相思相愛な姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「ほんと甘えん坊さんだね」「仕事なんてどうでも良くなる！」「一番幸せな時間ですね！」といったコメントが寄せられています。

麹くんの甘えん坊で可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「goldenkojikun」をチェックしてくださいね。

