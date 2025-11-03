「ドジャースで最後のダンスを希望している」来季限りの引退表明、ド軍36歳内野手の去就注目 「ドジャースが彼を呼び戻さない選択は考えにくい」＝米報道
ロハスは勝負の第7戦、9回一死から値千金の同点弾を放った(C)Getty Images
ドジャースは現地11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長戦の末に5−4と下し、球団初のWS連覇を成し遂げた。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
勝負の第7戦では第6戦に先発した山本由伸が9回途中から登板。「中0日」のハードな状況から熱投し、2回3分の2を無失点、異例のWS3勝を挙げ、MVPを獲得。日本人選手では松井秀喜氏（ヤンキース）以来の快挙を達成した。
また激闘から一夜明け、すでにチームは来季に向け動き出す。米大リーグ選手会は現地11月2日、今オフFAとなる137選手を発表。WS連覇を飾ったドジャースでは7選手が公示された。
キケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー、クレイントン・カーショー（引退）、マイケル・コペック、ミゲル・ロハス、カービー・イェイツの7選手。
中でも白熱の第7戦、9回一死から値千金の同点弾を放ったベテラン、ロハスの去就にも注目が高まっている。
チームリーダーとして知られ、いつも情熱的にチームを盛り立てている。またロハスはポストシーズン中に米メディアに来季限りの引退を告白した点も注目されている。
米メディア『スポーツイラストレイテッド』はドジャースのFA7選手を紹介する記事を掲載。
その中ではロハスに関して「ベテランのベンチプレーヤー」と紹介。
現在置かれている状況に関して、WS第7戦の9回一死から同点ホームランを打ったことに触れ「ワールドシリーズのヒーローとなりました」としている。
さらに来年2月に37歳となるロハスは、「2026年シーズン終了後の引退を表明しており」「ドジャースで『最後のダンス』を希望している」とある。
「第7戦での活躍を考えると、ドジャースが彼を呼び戻さない選択は考えにくいでしょう」と初の球団WS連覇に大きく貢献したとあって、再契約が濃厚という見方を示した。
ロハスはシャンパンファイトの最中も力投した山本を称える歌を披露するなど、常に明るくチームを鼓舞してきた。今季から加入した佐々木朗希に背番号「11」を譲った縁もある。
ロハスがチームを離れることは考えにくいが、果たしてどうなるか。オフの去就も注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]