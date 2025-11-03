「お金で買えるものではない」筋書きのない“ドラマ”を生んだド軍選手たちが激白「チームの一員であることを心から誇りに思う」

ドジャースの選手たちが筋書きのないドラマを演じた(C)Getty Images

ドジャースが球団初のワールドシリーズ連覇を達成した。世界一連覇への道は平坦ではなく、現地時間11月1日に行われた第7戦はいくつかの勝敗の分岐点があった。

米メディア『ClutchPoints』は、4−4で迎えた9回二死満塁の場面を振り返り、「（キケ）ヘルナンデスは、第7戦の最も重要なプレーの一つに関わった。アーニー・クレメントのフライを追ったヘルナンデスは、外野手のアンディ・パヘスと衝突した。パヘスがキャッチを成功させたが、ヘルナンデスは地面に倒れ込んだ」と振り返った。

打球を懸命に追いかけた2人が交錯し、ケガにもつながりかねないプレーとなり、落球を生む可能性もあった。しかし、パヘスはボールをつかみ、ドジャースはサヨナラ負けのピンチを切り抜けた。

K・ヘルナンデスは地元放送局『SportsNet LA』で「このワールドシリーズは最高だった」と語り、「第7戦も史上最高の戦いの一つだった。このチームの一員であることを心から誇りに思う」と、世界一連覇を果たしたドジャースの一員であることに胸を張った。

ワールドシリーズMVPには山本由伸が輝いたが、9回一死からミゲル・ロハスの一発が生まれなければ、山本の救援登板もなく、ドジャースの夢もついえていた。