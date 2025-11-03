ド軍の連覇に「野球はつまらない」の声 金満球団の王朝化に米記者が異論「後払いを廃止にすべきだ。ほぼ5億ドルのチームが勝ったんだ」
大谷、山本、スネル、グラスノー。ドジャースの連覇を支えた投手たちはいずれもFAで大型契約を締結した選手たちだった(C)Getty Images
ワールドシリーズ制覇以外は「失敗」――。そう位置付けられて始まったシーズンをドジャースは見事に駆け抜けた。
現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4で勝利。9回裏にミゲル・ロハスの起死回生となる同点弾で息を吹き返し、11回裏にウィル・スミスのソロアーチで逆転。最後は9回途中から中0日でリリーフしていた山本由伸が抑え、球団史上初となる2年連続での世界一となった。
もっとも、ドジャースの優勝は「当然」という見方をするファンや識者は少なくない。というのも、近年のドジャースは毎オフのように大型補強を展開。チームの総年俸額もぜいたく税対象ラインを突破する3億5060万ドル（約553億8848万円）に達している。この額も、2023年12月に10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）で入団した大谷翔平との6億8000万ドル（約986億円）後払い契約によって抑えられていると言っていい。
そうした“過剰”とも言える投資に一部で批判は集中。球団間の大きな格差を生むとして、「野球界を台無しにしている」と揶揄されてもいる。
そうした中で1998年から3連覇をやってのけたヤンキース以来の連覇である。当然ながら、「史上最高のワールドシリーズ」と評される劇的な戴冠劇を好ましく思わない者もいる。米紙『USA Today』などで執筆するアストロズのビートライターであるマイケル・シュワブ氏は自身のXで「（総年俸が）3億ドルを超えるチームがワールドシリーズを制しても、野球はつまらない」とバッサリ。「現実を見よう。オオタニがあの巨額を後払いにしなきゃ、彼らはほぼ5億ドルのチームだった」と不満をぶちまけている。
「次の労使協定では後払いを廃止にすべきだ。ほぼ5億ドルのチームが勝ったんだ。あくびがでるよ」
劇的な展開にも「面白くない」と言い切るシュワブ記者の投稿には、野球ファンからも様々な意見が集中。「ドジャースのようなチームが延期支払いを利用して課税額を大幅に削減するのは調整すべき」「ケチな球団も良くない」「誰とでも契約しまくるのはスポーツにとって良くない」「ブルージェイズも2億6000万ドルだ」「サインを盗むよりはマシだ」「スモールマーケットのオーナーたちが本気になるまでは何も変わらない」と球界の在り方に議論が飛び交った。
メジャーリーグ選手会とオーナーが結んでいる現行の労使協定は、2026年12月に満了を迎える。そこで新たな協定が議論される際には、球団間の戦力差を生んでもいる“格差”の問題にメスが入れられるのかは、一つの注目を集めそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]