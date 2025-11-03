第１５回みやこステークス・Ｇ３は１１月９日、京都競馬場のダート１８００メートルで行われる。

好メンバーがそろったが、注目は帝王賞で２着だったアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）。２走前の平安Ｓを完勝し、コースへの実績もある。前走の帝王賞は強い勝ち馬ミッキーファイトとは首差の接戦。ＪＢＣクラシックには出られなかったが、ここで悔しさを晴らしたい。

ロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、ここ３戦はいずれも重賞で３着、２着、２着と好走が続く。先行してひと脚が使える、安定感のある取り口はここでも魅力十分で、待望の重賞初勝利も十分に狙える。

ペリエール（牡５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父へニーヒューズ）はエルムＳでロードクロンヌに勝利して重賞２勝目。ここに来て２連勝と勢いがある。関西圏での競馬で輸送をこなせれば面白い。

昨年の東京ダービー以降、勝ち星のないラムジェット（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は、前走のコリアＣで３着とやや復調気配。中間は障害練習を取り入れるなど、陣営の意欲的な調整の効果が出れば。

ダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は前走のブリーダーズゴールドＣで連勝が止まったが。ここまで６戦５勝。距離短縮は間違いなく良く、牡馬との力関係がどうかも侮れない。