£É£Î£É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£´¼þÇ¯¡ª¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê£µÇ¯ÌÜ¤Ë¡×¤ÈÊúÉé¸ì¤ë
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£É£Î£É¡×¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö£É£Î£É¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡¡¡Ø£É¡¡£Î£å£å£ä¡¡£É¡Ù¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£É£Î£É¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î£²¡×½Ð¿È¡£º£ºî¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£±·î£³Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Ìó£´Ç¯´Ö¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î£³£±Æü¤Î¸ø³«¤«¤é£³Æü¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹âÄÍÂçÌ´¤Ï¡Ö¸ø³«½éÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡££±²ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£ºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Çºî»ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸åÆ£°ÒÂº¡Ê¤¿¤±¤ë¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¿£´Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¡¢·Ð¸³¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¡Ê²Î»ì¤Ë¡ËÆþ¤ì¤ì¤¿¤é¤Ê»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£´¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡Ö¤³¤Î£´Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢£Í£É£Î£É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Çºé¤¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££µÇ¯ÌÜ¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö£É£Î£É¥Ç¥Ó¥å¡¼£´¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£