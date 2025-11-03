◆卓球 全日本選手権カデットの部 最終日（３日、広島グリーンアリーナ）

１４歳以下女子シングルスで、中学２年の漆畑瑛奈（えな、進徳ジュニア・ユース）が地元・広島勢唯一の１６強入りと奮闘した。この日の５回戦は第１シードの石田心美（石田卓球Ｎ＋）に０―３で敗れ「レシーブの対応やフットワーク、多くの課題が見えた試合だった」と反省。目標の８強には届かなかったが、昨年、一昨年は３回戦で敗退しており、地元開催での自己最高成績に「先輩たちがすごい応援してくれて、とても心強かった」と感謝した。

大会初日（１日）の開会式では小櫻蒼昊（ヒロタクスポーツ）と選手宣誓も務めた。当日に２人で練習して臨み「とても緊張して少しかんでしまったけど、よくできたかなって思ってます」と笑顔で振り返った。

チームでは“王子サーブ”で知られる名指導者の作馬六郎氏に定期的に指導を受けている。漆畑も５月頃、一歩踏み出しながら打球して強烈な回転をかける独特のしゃがみ込みサーブを学んだ。技術の幅を広げた効果もあり、９月の一般の部の全日本選手権の広島県予選を２位で突破。来年１月の本大会へ「向かっていって（出場権を）勝ち取れたので、本戦でも１回でも勝てるように頑張りたい」と意気込んだ。