ＭＬＢは２日（日本時間３日）、今季のゴールドグラブ賞を発表し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースからの選出はなかった。

ナ・リーグ遊撃手部門でＭ・ベッツ内野手（３３）、ユーティリティー部門ではＭ・ロハス内野手（３６）が最終候補に残っていたが、遊撃手はウィン（カージナルス）、ユーティリティーはサノヤ（マーリンズ）が選ばれた。

過去に右翼手として６度の受賞を誇るベッツは昨季から内野に本格転向。当初は二塁の予定だったが、ラックス（現レッズ）の遊撃守備に不安があったことから遊撃がメインとなった。遊撃手として初のフルシーズンを過ごした今季は１５０試合に出場し、そのうち１４８試合で遊撃守備に就き、守備率・９８５をマーク。失策は７個だった。同じ守備機会を同じポジションの平均的な野手が守る場合と比べてどれだけ失点を防いだかを評価する指標で、守備防御点のＤＲＳ（Ｄｅｆｅｎｓｉｖｅ Ｒｕｎｓ Ｓａｖｅｄ）「１７」はメジャー全体１位だったが、タイトルを逃した。ベッツは前日１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦でも、５―４の延長１１回１死一、三塁から最後に遊ゴロ併殺を完成させて連覇をつかみ取っていた。

今季のゴールドグラブ受賞者は以下の通り。

◇ナ・リーグ

▽捕手 Ｐ・ベイリー（ジャイアンツ）

▽一塁手 Ｍ・オルソン（ブレーブス）

▽二塁手 Ｎ・ホーナー（カブス）

▽三塁手 Ａ・ヘイズ（レッズ）

▽遊撃手 Ｍ・ウィン（カージナルス）

▽左翼手 Ｉ・ハップ（カブス）

▽中堅手 Ｐ・クローアームストロング（カブス）

▽右翼手 Ｆ・タティス（パドレス）

▽ユーティリティー Ｊ・サノヤ（マーリンズ）

▽投手 Ｌ・ウェブ（ジャイアンツ）

◇ア・リーグ

▽捕手 Ｄ・ディングラー（タイガース）

▽一塁手 Ｔ・フランス（ブルージェイズ）

▽二塁手 Ｍ・セミエン（レンジャーズ）

▽三塁手 Ｍ・ガルシア（ロイヤルズ）

▽遊撃手 Ｒ・ウィット（ロイヤルズ）

▽左翼手 Ｓ・クワン（ガーディアンズ）

▽中堅手 Ｃ・ラファエラ（Ｒソックス）

▽右翼手 Ｗ・アブレイユ（Ｒソックス）

▽ユーティリティー Ｍ・デュボン（アストロズ）

▽投手 Ｍ・フリード（ヤンキース）