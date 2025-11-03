シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）の夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏（73）が2日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。AIの進化について語った。

今月18日に、40作目となるオリジナルアルバム「Wormhole / Yumi AraI」を発売するユーミン。今回は“AIと人間の共生”をテーマに、50年間の音声データを元に“第3のユーミンの声”を生成している。

AIを取り入れた楽曲制作のきっかけについて、松任谷正隆氏は「スタッフが、古い録音された由実さんのマルチテープを見つけた」と回想。AIを使ってアレンジしようとしたが、当時は「想像してたのとだいぶ違って。昔の声を似てなくもない」という仕上がりに、「結構ガッカリだった」と打ち明けた。

その「リベンジ」という今回は、「偶然Synthesizer Vっていう、昔の声を学習させて再現させる仕組みがあるっていうので期待せずに会った」と説明。「やってみたら、この3、4年のAIの進歩が異常すぎるぐらい異常で、そこには“荒井由実”があった」と明かした。

そこで「これはちょっと面白くなってきて、やってみようかなっていうのが一つあった」と振り返ったが、スタッフからスタジオにいるユーミンへのメッセージを求められると、松任谷氏は「また違う時間軸ですね」と笑顔を見せた。

そして「（スタジオにいるのは）未来のユミさんか、ちょっとだけそうですね」と想像しながら「機嫌がいいといいですね」とニヤリ。これをスタジオで見守っていたユーミンは「私はいつも機嫌がいいですよ」とツッコんでいた。