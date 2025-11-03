プロ野球・ロッテは3日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表。サブロー新監督のもと、新たなスタートを切ります。

▼ロッテ2026年シーズンのコーチングスタッフ

(数字は背番号)

【1軍コーチングスタッフ】

86 サブロー(大村三郎) 監督

90 光山英和 ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ

77 西岡剛 チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ

80 松山秀明 チーフ内野守備走塁コーチ

84 黒木知宏 投手コーチ

71 小林宏之 投手コーチ

88 栗原健太 打撃コーチ

76 江村直也 バッテリーコーチ

87 根元俊一 内野守備・走塁コーチ

74 伊志嶺翔大 外野守備・走塁コーチ

【2軍コーチングスタッフ】

70 福浦和也 監督

78 大隣憲司 投手コーチ

79 松永昂大 投手コーチ

81 美馬学 投手コーチ

85 南昌輝 育成投手コーチ兼投手コーチ

75 堀幸一 打撃コーチ

82 細谷圭 打撃コーチ

73 金澤岳 バッテリーコーチ

72 三木亮 内野守備・走塁コーチ

83 諸積兼司 外野守備・走塁コーチ

【コーディネーター】建山義紀 一軍投手コーディネーター川井貴志 二軍投手コーディネーター矢沢大智 打撃コーディネーター小坂誠 守備コーディネーター