３日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、高市早苗総理の外交について特集。谷原章介は高市総理が国際会議の場で積極的に笑顔で話しかけていく姿に「関西の人の独特のコミュニケーション能力なのかなって」と感心した。

この日は高市総理の外交に焦点を当てて特集。笑顔の習近平氏と握手する写真が高市総理のＸに掲載され、各方面の驚きを呼んだが、その他にも、国際会議では各国首脳相手に肩を抱えてしゃべったり、肩をポンポンと叩いたりと、積極的なコミュニケーションが目立っている。

コメンテーターの峯村健司氏は、そういった高市総理の行為は「安倍（晋三）さんのアドバイスと見ている」と分析。「国際会議で何が大事かというと、討論は決まった話。むしろ終わった後、会議の合間でどういうコミュニケーションを取れるかで人間関係を作れるか。実践を見事にされていた」と評価した。

これに谷原は「インドネシアの大統領に、イスでズリズリ行って、話しかけてたの、あったじゃないですか」とイスごと移動して話しかけていたシーンを思い起こし「あれって、関西の人の独特のコミュニケーション能力なのかなって」とコメント。同じく関西出身の松嶋尚美も「おばちゃん！もう本当にノリノリの」と、高市総理のコミュニケーションに親近感を抱いているようだった。