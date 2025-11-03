「都営住宅」に住む友人、家賃が“5万円以下”と聞いてびっくり！ 正直うらやましいのですが、独身で“年収450万円”の私も住めるでしょうか？

「都営住宅」は“低廉な家賃”で住める可能性

都営住宅とは、東京都が運営している公共住宅のひとつです。東京都内に住む、収入が少ない生活困窮者に向けて提供されています。基本的には通常の賃貸と同じですが、入居を申し込むためには、定められた条件を満たす必要があります。

家賃は住宅のある地域・世帯の所得・住宅の広さ・建築年数などによって決められるため、金額が一律に定まっているわけではありません。

例として、東京都住宅政策本部によれば、2人世帯で練馬区の2DK・36平方メートル・昭和44年度建設のアパートであれば、世帯年収にもよりますが、使用料は月1万7600円～3万8600円となっています。申し込み条件を満たし、抽選や審査に通過することができれば、今回の事例における家賃“5万円以下”で住める可能性はあるでしょう。



“単身・年収450万円”だと「都営住宅」には住めない可能性が高い

単身で年収450万円の場合、都営住宅には住めない可能性が高いです。都営住宅は基本的に生活困窮者に向けて提供されているため、申し込むにあたって所得制限が設けられています。

表1は、都営住宅に申し込む際の所得基準です。

表1

家族人数 所得区分 一般区分 特別区分 1人 0円～189万6000円 0円～256万8000円 2人 0円～227万6000円 0円～294万8000円 3人 0円～265万6000円 0円～332万8000円 4人 0円～303万6000円 0円～370万8000円 5人 0円～341万6000円 0円～408万8000円 6人 0円～379万6000円 0円～446万8000円

出典：東京都住宅政策本部「所得基準」を基に筆者作成

東京都住宅供給公社（JKK東京）の「都営住宅所得基準判定シミュレータ」によると、今回の事例の“年収450万円”で一人暮らしの場合、所得区分は一般区分で、控除後の所得はおよそ306万円です。表1の基準を超過しているため、都営住宅への入居はできない可能性が高いでしょう。

ただし、扶養家族や世帯人数、その他の控除がある場合は結果も変化するため、自身の状況に合わせてシミュレーションし、必要に応じて都営住宅募集センターに確認するのがおすすめです。



都内の「民間賃貸住宅」はどのくらい“家賃”が高い？

通常の民間賃貸住宅における家賃も見ていきましょう。

アットホーム株式会社の「2025年9月 全国主要都市の『賃貸マンション・アパート』募集家賃動向」によると、東京23区における30～50平方メートルのアパートの平均家賃は11万8509円です。上記で例に挙げた練馬区都営住宅の1万7600円～3万8600円と比べると、3.1～6.7倍ほどの数字です。

都内に限らず、多くの都道府県で賃貸の家賃は上昇傾向にあり、2025年9月時点でここ10年間における最高値に達したエリアも少なくありません。今や都営住宅ほど家賃が安い民間賃貸住宅を探すのは、築年数や立地、設備などをかなり妥協しない限りは難しいと考えられます。



まとめ

都営住宅は、東京都が運営する公共住宅であり、条件によって家賃は5万円を下回ることもあります。しかし、基本的には生活困窮者に向けて提供されているため、“単身・年収450万円”の人が入居できる可能性は低いかもしれません。

民間の賃貸住宅も家賃は全国的に高騰しており、5万円を下回る住宅を探すためには、ある程度の妥協が必要と考えられます。もし都営住宅への入居を希望している場合は、本記事を参考に、東京都のホームページなどで応募資格を調べてみましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー