ホラー映画史に輝く名作『エルム街の悪夢』シリーズを蘇らせるなら、“コメディの帝王”ジム・キャリーがいい──。シリーズの監督が、かつてともに仕事をした名優を強力に推薦した。

シリーズ第1作『エルム街の悪夢』（1984）から『フレディVSジェイソン』（2003）までフレディ役を長年演じたのは、ロバート・イングランド。2010年製作のリメイク版『エルム街の悪夢』ではジャッキー・アール・ヘイリーが演じたが、批評家・観客の評価は芳しくなかった。

第3作『エルム街の悪夢3 惨劇の館』（1987）を手がけたチャック・ラッセルは、ポッドキャスト「」にて、“新フレディ”候補にジム・キャリーを挙げられると、「素晴らしいですね。私が思うに、ジムは本気を出せばなんでもできるはず」と応じた。なにしろ、ラッセルはキャリーの代表作『マスク』（1994）の監督でもあるのだ。

もっともラッセルによれば、キャリーの起用には条件があるという。創造主ウェス・クレイヴンが、事実上のシリーズ最終作『エルム街の悪夢 ザ・リアルナイトメア』（1994）でやったように、「『エルム街の悪夢』シリーズがさらに飛躍できることをしなければ」と語った。「ジムが（フレディ役を）検討するのは、大胆かつ新しい方向性が出てきた時だけでしょう。そのときには私もジムの起用を検討します」。

オリジナルのフレディを演じたイングランドは1947年生まれで、『フレディVSジェイソン』で卒業した際は53歳だった。2023年5月、76歳を迎える直前には「フレディを演じるには歳をとりすぎたし、身体が動かない」として、「引退しないといけませんが、カメオ出演はぜひしたい」と米Varietyにて語っていた。

一方、ラッセルが“新フレディ”に推薦したキャリーも1962年生まれの現在63歳。イングランドがフレディ役を卒業した年齢よりも歳上とあって、もし実現を考えるなら急がなければならないだろう。ちなみに、ラッセル自身は「皆さんがサポートしてくださるなら、ぜひシリーズに復帰したい」と前向きだ。

