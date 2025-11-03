INI藤牧京介、木村柾哉への耳打ち内容告白 西洸人が興味津々「何回観ても気になる」【I Need I】
【モデルプレス＝2025/11/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（公開中）の完成披露プレミア試写会を11月3日に開催。西洸人が劇中のシーンについて言及した。
【写真】INI、サプライズに涙
西は気になったシーンについて「マッキー（藤牧京介）とリーダーの柾哉の関係性についてのシーンがあるんです。そこで耳打ちみたいなのするんですよ！」と藤牧京介から木村柾哉に向けて耳打ちで何かを伝えているシーンについて言及。そのシーンのみBGMが無くなり、何を話しているかまでは映っていないといったことから「なんて言ったの？なんて言ったの？何回観てもあそこなんて言ってたのか気になる！」とファンばりの興味津々さで語った。
これに藤牧は「もちろん（何を言ったか）覚えていますし、『これまでしっかりリーダーとしてまとめてくれてありがとうね。これからもよろしく』みたいなことを言ってた」とその内容を明かし、会場は温かなムードに。しかし木村からは「でも本番の前なので最後に『ミスんなよ』って」と藤牧から辛口の捨て台詞もあったと明かされ、藤牧は「あのときは言ってない！」と否定していた。
2021年11月のデビューから現在まで、約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。タイトル『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）と共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆INI西洸人、木村柾哉＆藤牧京介のシーンが気になる
◆INI THE MOVIE『I Need I』
