『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルも、今後のシリーズに“新たなる希望”を見出しているようだ。

ハミルが演じたルークを中心とする“スカイウォーカー・サーガ”は2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』で完結。ルークはその後もドラマシリーズのなどに若き姿でカメオ登場を果たしているが、この銀河は今新しい航路へと進んでいる。

中でも注目は2027年公開予定の新映画『スター・ウォーズ／スターファイター』だ。今をときめくライアン・ゴズリングが主演を務める、新時代のストーリー。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）ショーン・レヴィで、現代的な布陣となっている。

『スターファイター』のゴズリングら新チームにアドバイスをするのなら？米に尋ねられたハミルは「あの人たちに、僕のアドバイスなんて必要ありませんよ」と賛辞を贈り「とてもうまくやっている。僕には僕の時代があった。むしろ僕の方が、彼らにアドバイスを乞いたい」と続ける。『スター・ウォーズ』新時代を託すような姿勢だ。

「僕には僕の時代があった」とは、以前にもハミルが言葉だ。もう世代交代すべきと考えるハミルは「シリーズの将来と新しいキャラクターたちに焦点を当てるべきだと、僕は本当に思っています」とコメント。演じたルーク・スカイウォーカーは『最後のジェダイ』で現世にローブを残して消えたことから、「裸のフォース・ゴーストとして出てくるわけにもいかないしね」と、湿っぽくない形でシリーズ引退を認めている。

