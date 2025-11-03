小林麻耶、芸名復活を報告 2022年に國光真耶に改名していた「戻すことにしました」
【モデルプレス＝2025/11/03】2022年に小林麻耶から改名したフリーアナウンサーの國光真耶が2025年11月3日、自身のInstagramを更新。芸名を小林麻耶に戻すことを発表した。
【写真】「美しすぎる…」小林麻耶、プライベートでの笑顔ショット
小林は「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と報告。続けて「これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光真耶に仕事のオファーをしてくださった方々、有難うございます。感謝しています」と各所への感謝を綴った。
そして、ファンへも「コメントで、真耶さん、真耶ちゃんと書いてくださった皆様、有難うございます」とメッセージ。「これからも、小林麻耶をどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
