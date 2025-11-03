「これ見たら絶対作りたくなる」ポークビッツの無限レシピに1.2万いいね「めっちゃいい」【ママリ】

ポークビッツ、無限に食べられそうな調理法に1.2万いいね

おかかちゃん🐤💨(@okakaricho)さんのポークビッツの意外な活用方法。お弁当やおかずの一品に、冷蔵庫にあると安心感があるおなじみ食材のポークビッツ。そんなポークビッツを使って、子どもも大人も大好きなホットフードが作れるそうですよ。





投稿者・おかかちゃん🐤💨さんが紹介していたのは、ポークビッツのアレンジレシピ。思わず「食べたい！」とくぎ付けになってしまう、画期的なレシピとは？

ポークビッツで無限アメリカンドッグ

ポークビッツにつまようじを刺し、衣を付けて揚げてアメリカンドックに。子どもでも食べやすく、手が汚れなくていいですよね。衣はホットケーキミックス、牛乳、マヨネーズを混ぜたもので作れるそう。パーティメニューやおつまみにもいいですね。



この投稿には「おうちで再現したい」「すごいそそられる」などのリプライがついていました。おなじみの食材が定番ホットフードになるなんて、ナイスアイデアですよね。家庭での食事や晩酌が楽しくなりそうです。気になる方は、ぜひ一度ポークビッツアメリカンドックを作ってみてくださいね。

じゃがいもの皮をむいたら…出てきた「顔」に1万いいね

すぎた(@SUGlK0)さんの投稿です。調理中に、野菜が人の体や顔に見えたことはありませんか？切り口が顔っぽいなど、何かしらの経験があるかもしれません。そういう発見があると、ご飯作りがちょっと楽しくなりますよね。



投稿者・すぎたさんは、じゃがいもの皮むきが終わったとき、かわいいお顔に気が付きます。

じゃがいもの皮剥いたら可愛いお顔が出てきた( ˙-˙ )

皮むきをしたら、ひよこのようなつぶらな目のお顔が現れました。じゃがいものサイズ感とも合っていて、本当にひよこのように見えますよね。あまりにかわいくて、これを切るのは少しためらってしまうかもしれません。料理中にこんなかわいい発見があると、テンションがあがりますよね。



この投稿に対して、「かわいい！」などのリプライや似たようなお顔の画像が寄せられました。思いがけない発見があると、ついうれしくなりますよね。かわいいお顔に癒やされる投稿でした。

シェフ直伝！ソーセージが照り照りになるテクに3.3万いいね

麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。市販のソーセージは、好みに合わせて焼いたりボイルをする人もいますよね。



今回は、ソーセージを焼く時に使える「照りが増す」簡単な方法です。ある調味料をほんの少したらすだけの方法なのですが、その調味料とは…？

ウィンナー焼いたあとにみりんを少し垂らして煮詰めると照り照りで美味しくなるよ。

市販のお惣菜や、ソーセージなどの加工食品は、パッケージに記載してある温め方や調理の仕方で手を加えても十分おいしいですよね。一方で、麦ライス(シェフ)さんがやっているように、ひと手間加えることで、よりおいしさが増すこともあります。この投稿には「美味しそーやってみます」「早速、試してみます！」「ベーコンに応用してみます」といったリプライがついていました。



いつもの食べ方から少しレベルアップさせたい時、このような簡単にできる料理のコツはとても役立ちますね。リプライにあったように「ベーコンに応用」というアレンジもできそう。簡単に試せて、他の食品にも応用できそうな、プロのアドバイス投稿でした。

